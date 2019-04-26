Жене Дмитрия Тарасова посоветовали «раздеть» дочь Милану

«Красиво! Но сегодня же +23 в тени было, Вы сами в футболке.. Неужели Вы сторонница закутать ребёнка потеплее?» - спросила у Костенко одна из ее подписчиц.

Несмотря на громкие заявления звездное семейство Тарасова и Костенко продолжает выставлять свою частную жизнь напоказ. Буквально каждый день супруги выкладывают в личных микроблогах по нескольку свежих фотографий и Stories, некоторые из которых привлекают внимание не только поклонников пары, но и их недоброжелателей.К примеру, вчера Костенко опубликовала у себя на странице в Instagram серию новых снимков с единственной наследницей Миланой, которые в пух и прах раскритиковали фолловеры. Дело в том, что подписчиков модели очень удивило, что для прогулок дочери Костенко выбрала толстый вязанный костюм с меховым капюшоном.Читатели тут же принялись советовать модели «раздеть» малышку, ведь на улице уже давно стало тепло. Также поклонники поинтересовалось у супруги спортсмена, почему она сама гуляет по двору в футболке и юбке, а ее дочь Милана должна «потеть в зимнем костюме».К слову, некоторые пользователи Сети поспешили объяснить молодой мамочке, что такая «забота» может плохо сказаться на иммунитете Миланы.