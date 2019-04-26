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Жене Дмитрия Тарасова посоветовали «раздеть» дочь Милану

Третьей супруге известного российского футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасии Костенко посоветовали «раздеть» дочь Милану. По мнению многочисленных интернет-пользователей, модель из Сальска «издевается» над девочкой.
Жене Дмитрия Тарасова посоветовали «раздеть» дочь Милану

Несмотря на громкие заявления звездное семейство Тарасова и Костенко продолжает выставлять свою частную жизнь напоказ. Буквально каждый день супруги выкладывают в личных микроблогах по нескольку свежих фотографий и Stories, некоторые из которых привлекают внимание не только поклонников пары, но и их недоброжелателей.

К примеру, вчера Костенко опубликовала у себя на странице в Instagram серию новых снимков с единственной наследницей Миланой, которые в пух и прах раскритиковали фолловеры. Дело в том, что подписчиков модели очень удивило, что для прогулок дочери Костенко выбрала толстый вязанный костюм с меховым капюшоном.
Жене Дмитрия Тарасова посоветовали «раздеть» дочь Милану

Читатели тут же принялись советовать модели «раздеть» малышку, ведь на улице уже давно стало тепло. Также поклонники поинтересовалось у супруги спортсмена, почему она сама гуляет по двору в футболке и юбке, а ее дочь Милана должна «потеть в зимнем костюме».

«Красиво! Но сегодня же +23 в тени было, Вы сами в футболке.. Неужели Вы сторонница закутать ребёнка потеплее?» - спросила у Костенко одна из ее подписчиц.

К слову, некоторые пользователи Сети поспешили объяснить молодой мамочке, что такая «забота» может плохо сказаться на иммунитете Миланы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:55

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