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Эксперты определили среднюю стоимость подержанного отечественного автомобиля

Российские эксперты провели изучение вторичного рынка и определили среднюю стоимость подержанного отечественного автомобиля. В 2018 году этот показатель составил 150 тысяч рублей, и он сильно зависит от возраста приобретаемого транспортного средства.
Эксперты определили среднюю стоимость подержанного отечественного автомобиля

Данные своего исследования опубликовали эксперты «АВТОСТАТ». Для этого они проанализировали более 30 тысяч поддержанных отечественных автомобилей на вторичном рынке России, сошедших с конвейера с 2002 по 2018 год. В качестве статистической информации использовались данные с трех самых больших интернет-площадок и официальные отчеты дилеров.

Стоимость подержанного отечественного автомобиля сильно зависит от одного фактора – пробега. Средняя цена транспортного средства возрастом до 3 лет – 505 тысяч рублей, а вот за машину, чей стаж переваливает за 15 лет, просят намного меньше – 61 тысячу рублей. Эксперты отмечают, в последние годы российские автопроизводители совершили значительный скачек в качестве своей продукции, поэтому подобное исследование, проведенное через 5-10 лет, должно показать меньший разрыв между подержанными автомобилями с разным пробегом.
Эксперты определили среднюю стоимость подержанного отечественного автомобиля

Недавно сообщалось, что самым полярным автомобилем на отечественном вторичном рынке в сегменте SUV продолжает оставаться LADA 4x4. За первые 3 месяца 2019 года было продано 21 тысяча подобных машин, что на 3% больше показателей прошлого периода.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:04

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