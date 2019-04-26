Эксперты определили среднюю стоимость подержанного отечественного автомобиля





Данные своего исследования опубликовали эксперты «АВТОСТАТ». Для этого они проанализировали более 30 тысяч поддержанных отечественных автомобилей на вторичном рынке России, сошедших с конвейера с 2002 по 2018 год. В качестве статистической информации использовались данные с трех самых больших интернет-площадок и официальные отчеты дилеров.Стоимость подержанного отечественного автомобиля сильно зависит от одного фактора – пробега. Средняя цена транспортного средства возрастом до 3 лет – 505 тысяч рублей, а вот за машину, чей стаж переваливает за 15 лет, просят намного меньше – 61 тысячу рублей. Эксперты отмечают, в последние годы российские автопроизводители совершили значительный скачек в качестве своей продукции, поэтому подобное исследование, проведенное через 5-10 лет, должно показать меньший разрыв между подержанными автомобилями с разным пробегом.Недавно сообщалось, что самым полярным автомобилем на отечественном вторичном рынке в сегменте SUV продолжает оставаться LADA 4x4. За первые 3 месяца 2019 года было продано 21 тысяча подобных машин, что на 3% больше показателей прошлого периода.