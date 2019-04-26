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Избранник Юлии Ефременковой отказывается прощать больного отца

Участник реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и возлюбленный одной из ведущих скандальной телестройки Юлии Ефременковой отказывается прощать больного отца. По словам Мондезира Свет-Амура, он до сих пор помнит то время, когда папа избивал маму.
Избранник Юлии Ефременковой отказывается прощать больного отца

Считанные часы назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых запечатлен вчерашний выпуск телешоу «Бородина против Бузовой». Нужно сказать, что эта серия очень тронула многочисленных телезрителей, ведь именно в ней Алексей Безус признался, что мог раньше стать отцом, а Мондезир рассказал историю о том, как его отец изменял жене и избивал его мать.

Во время общения с редактором журнала «Дом-2» Антоном Беккужевым Свет-Амур разоткровенничался с мужчиной, что удивило поклонников «Дома-2», ведь Мондезир довольно редко говорит о своей жизни до проекта.

В один момент Беккужев поинтересовался у Свет-Амура, где сейчас находятся его родители. Известно, что много лет назад семья Мондезира переехала жить в Россию. По словам избранника Ефременковой, его мать умерла и сейчас у него осталась только сестра, ведь с отцом он не поддерживает связь.
Избранник Юлии Ефременковой отказывается прощать больного отца

Оказывается, что родитель Мондезира на сегодняшний день очень серьезно болеет, поэтому проживает во Франции, где проходит курс лечения. Впрочем, недуг, как выяснилось, не стал поводом для того, чтобы Свет-Амур навестил отца. Свое, возможно, «жестокое решение» герой «Дома-2» объяснил довольно просто.

«Были моменты, когда он избивал мою маму, изменял ей... Все эти моменты я не могу ему простить..» - заявил Мондезир редактору журнала «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:36

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