Звезда «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл рассталась с 25-летним Питом Дэвидсоном





Роман 45-летней Бекинсейл и Дэвидсона просуществовал всего несколько месяцев. По словам инсайдера, причина разрыва любовных отношений никак не связана с разницей в возрасте. Актеры остаются друзьями, но больше не состоят в романтических отношениях. Звезде экранов не нравилось, что избранник приобрел дом напополам с матерью, чтобы жить под одной крышей, а также Кейт Бекинсейл не подходил стиль жизни Дэвидсона.Голливудская дива была не в восторге, что ее романом с артистом так все интересуются. Пит Дэвидсон не хотел скрывать отношений с актрисой и мог в любой момент сообщить все, «вывернув душу наизнанку», - не скрывает собеседник журналистов.Кейт Бекинсейл впервые появилась в компании молодого ухажера в январе на мероприятии в честь «Золотого глобуса». Во второй раз пару заметили целующейся на виду у всех в Нью-Йорке во время хоккейного матча. В Голливуде давно смирились с неравными браками, однако роман знаменитостей произвел впечатление на общественность.