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Звезда «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл рассталась с 25-летним Питом Дэвидсоном

Британская киноактриса Кейт Бекинсейл рассталась со своим 25-летним возлюбленным, Питом Дэвидсоном. О разрыве звезды «Ван Хельсинга» и молодого комика рассказал изданию Entertainment Tonight источник, приближенный к паре.

Звезда «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл рассталась с 25-летним Питом Дэвидсоном

Роман 45-летней Бекинсейл и Дэвидсона просуществовал всего несколько месяцев. По словам инсайдера, причина разрыва любовных отношений никак не связана с разницей в возрасте. Актеры остаются друзьями, но больше не состоят в романтических отношениях. Звезде экранов не нравилось, что избранник приобрел дом напополам с матерью, чтобы жить под одной крышей, а также Кейт Бекинсейл не подходил стиль жизни Дэвидсона.

Голливудская дива была не в восторге, что ее романом с артистом так все интересуются. Пит Дэвидсон не хотел скрывать отношений с актрисой и мог в любой момент сообщить все, «вывернув душу наизнанку», - не скрывает собеседник журналистов.
Звезда «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл рассталась с 25-летним Питом Дэвидсоном

Кейт Бекинсейл впервые появилась в компании молодого ухажера в январе на мероприятии в честь «Золотого глобуса». Во второй раз пару заметили целующейся на виду у всех в Нью-Йорке во время хоккейного матча. В Голливуде давно смирились с неравными браками, однако роман знаменитостей произвел впечатление на общественность.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:53

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