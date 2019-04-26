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Ксения Бородина увезла маленькую Теону в Дубай

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина увезла маленькую Теону в Дубай. Оказалось, что младшая дочь знаменитости давно просила звёздную маму об этом, и теперь её мечта сбылась.
Ксения Бородина увезла маленькую Теону в Дубай

Вчера стало известно о том, что ведущая нашумевшей телестройки «Дом-2» Ксения Бородина увезла маленькую Теону в Дубай. Отправилась звезда туда не только с младшей дочерью, но также взяла с собой Марусю и супруга Курбана Омарова. Оказалось, что трёхлетняя наследница давно мечтала о поездке туда, и теперь радуется от того, что её мечта исполнилась.
Ксения Бородина увезла маленькую Теону в Дубай

Стоит отметить, что в этой семье Ксения Бородина играет роль не только матери и любящей супруги, но и волшебницы. Ранее о квадроцикле мечтал сам Курбан Омаров, после чего жена исполнила его мечту, а потом Маруся заявила, что мечтает отпраздновать свой день рождения вдвоём с мамой, что и произошло в ближайший праздник.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:33

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