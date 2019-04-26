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Эксперты рассказали о вреде селфи для здоровья кожи лица

Британские эксперты рассказали о том, как регулярные селфи сказываются на здоровье кожи лица. По словам специалистов, их вред можно сравнить с курением и постоянным пребыванием на солнце, поэтому подобные снимки необходимо делать реже.
Эксперты рассказали о вреде селфи для здоровья кожи лица

Любители селфи отмечают, для получения идеального снимка порой приходится делать до 50 фотографий, но мало кто знает, что это приводит к значительному ухудшению здоровья кожи. Всему виной электромагнитное излучение, генерируемое камерами, именно оно негативно влияет на состояние лица.

Об этом заявила руководитель клиники Рексеме и эксперт по красоте Сара Чини. По ее словам, регулярные селфи приводят не только к ухудшению здоровья кожи, но и ее ускоренному старению. По словам эксперта, в последние годы у нее значительно возрос поток клиентов, сталкивающихся именно с этой проблемой. Дерматолог отмечает, все дело в электромагнитных волнах, исходящих из камер гаджетов, во время совершения снимка. Они негативно влияют на структуру кожи и приводят к ее системным проблемам. Негативное воздействие селфи можно сравнить с регулярным курением или длительным нахождением на ярком солнце.
Эксперты рассказали о вреде селфи для здоровья кожи лица

Другой эксперт, дерматолог Зейн Обгаи, рассказывает, что данная проблема куда серьезнее, чем многие думают. Специалист уже сейчас способен очень быстро определить «любимую» сторону лица человека, которой он чаще всего разворачивается к селфи-камере, ведь кожа на ней менее здоровая.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:45

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