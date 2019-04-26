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Андрей Черкасов против того, чтобы его супруга пользовалась косметикой

Ведущий скандального телевизионного проекта «Дом-2» Андрей Черкасов выступает против того, чтобы его супруга использовала косметику. Со слов мужчины, Кристина Ослина от природы обладает очень привлекательной внешностью, а лишний макияж только портит эту натуральность.
Андрей Черкасов против того, чтобы его супруга пользовалась косметикой

Андрей Черкасов недавно пригласил свою супругу Кристину Ослину на Сейшелы, где теперь по вечерам та встречает мужа с ужином после насыщенного съёмочного дня. Несмотря на кажущуюся идиллию в семье ведущего «Дома-2», пара всё же ругается и виной тому косметика. Со слов Андрея Черкасова, Ослина обладает прекрасными внешними данными, и ему сильно не нравится, когда свою естественную красоту жена портит ненужным макияжем.
Андрей Черкасов против того, чтобы его супруга пользовалась косметикой

Подписчики Андрея Черкасова поддержали его в комментариях, но большинство девушек встали на сторону Кристины Ослиной, отметив, что она женщина, которая красится для того, чтобы ещё больше нравиться самой себе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:19

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