Андрей Черкасов против того, чтобы его супруга пользовалась косметикой





Андрей Черкасов недавно пригласил свою супругу Кристину Ослину на Сейшелы, где теперь по вечерам та встречает мужа с ужином после насыщенного съёмочного дня. Несмотря на кажущуюся идиллию в семье ведущего «Дома-2», пара всё же ругается и виной тому косметика. Со слов Андрея Черкасова, Ослина обладает прекрасными внешними данными, и ему сильно не нравится, когда свою естественную красоту жена портит ненужным макияжем.Подписчики Андрея Черкасова поддержали его в комментариях, но большинство девушек встали на сторону Кристины Ослиной, отметив, что она женщина, которая красится для того, чтобы ещё больше нравиться самой себе.