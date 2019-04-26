АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

В Краснодарском крае в ДТП погибли два сотрудника ДПС

Сегодня, 26 апреля, в Краснодарском крае в серьезном ДТП погибли два сотрудника ДПС. Об этом сообщает издание «Кубанские новости», ссылаясь на сведения источника в региональных оперативных службах.
В Краснодарском крае в ДТП погибли два сотрудника ДПС

Согласно информации, инцидент произошел недалеко от станции Старолеушковской в Павловском районе в обеденное время. Участниками ДТП стали фура и авто ДПС, которое сопровождало спецтранспорт. По предварительной информации, водитель фуры мог уснуть во время движения, что привело к аварии, жертвами которой стали два сотрудника полиции.

Официальных комментариев относительно данного ДТП пока не предоставлялось. Обстоятельства инцидента устанавливаются.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лишившаяся волос Кристина Кузьмина
В Санкт-Петербурге жители около года
В Калининградской области развернули
Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц
Ученые назвали ключевые симптомы рака
Эксперты определили среднюю стоимость
Жене Дмитрия Тарасова посоветовали
Звезда «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл
Эксперты рассказали о вреде селфи для
Замеченная возле дома принца Гарри и
Избранник Юлии Ефременковой
Внучка Стриженова Александра после
Ксения Бородина увезла маленькую Теону
В Краснодарском крае в ДТП погибли два
Андрей Черкасов против того, чтобы его
Ученые: Первые организмы в Солнечной
Илья Яббаров заявил, что «до конца
Девушка Романа Гриценко решила дать
Ирина Дубцова рассказала о желании
Ольга Бузова отписалась от Ксении
Житель Канады нашёл у озера Онтарио
Незадолго до смерти Элина Быстрицкая
«Яндекс» опубликовал свои доходы от
Заболевшей Полине Гагариной предложили
Разработчик раскрыл итоги испытаний
Ольга Бузова призналась, что была
Симона Юнусова научила маленькую
Новую Hyundai Creta раскритиковали в
Милену Безбородову не устраивает
В Красноярском крае осудили двух
Просмотреть все новости