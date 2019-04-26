В Краснодарском крае в ДТП погибли два сотрудника ДПС





Согласно информации, инцидент произошел недалеко от станции Старолеушковской в Павловском районе в обеденное время. Участниками ДТП стали фура и авто ДПС, которое сопровождало спецтранспорт. По предварительной информации, водитель фуры мог уснуть во время движения, что привело к аварии, жертвами которой стали два сотрудника полиции.Официальных комментариев относительно данного ДТП пока не предоставлялось. Обстоятельства инцидента устанавливаются.