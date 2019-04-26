В Краснодарском крае в ДТП погибли два сотрудника ДПС
Сегодня, 26 апреля, в Краснодарском крае в серьезном ДТП погибли два сотрудника ДПС. Об этом сообщает издание «Кубанские новости», ссылаясь на сведения источника в региональных оперативных службах.
Согласно информации, инцидент произошел недалеко от станции Старолеушковской в Павловском районе в обеденное время. Участниками ДТП стали фура и авто ДПС, которое сопровождало спецтранспорт. По предварительной информации, водитель фуры мог уснуть во время движения, что привело к аварии, жертвами которой стали два сотрудника полиции.
Официальных комментариев относительно данного ДТП пока не предоставлялось. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Согласно информации, инцидент произошел недалеко от станции Старолеушковской в Павловском районе в обеденное время. Участниками ДТП стали фура и авто ДПС, которое сопровождало спецтранспорт. По предварительной информации, водитель фуры мог уснуть во время движения, что привело к аварии, жертвами которой стали два сотрудника полиции.
Официальных комментариев относительно данного ДТП пока не предоставлялось. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 16:25