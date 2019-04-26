Внучка Стриженова Александра после суррогатного материнства отказалась отдавать новорожденного родителям

Об этом стало известно 18 апреля. Именно тогда в аккаунте в Instagram Александры Стриженовой, внучки известного советского и российского актера Олега Стриженова, появилась фотография свидетельства о рождении ребенка. Согласно нему, девочка получила имя Мия, а отчество Александровна. Этот снимок она прокомментировала достаточно необычно: «Потому что вот так. И никому я тебя не отдам!»Практически сразу это обновление на странице в Instagram Александры Стриженовой прокомментировал неизвестный человек. Он сразу заявил: «Это Мы еще посмотрим. И почему Александровна?» После этого между ними произошла словесная перепалка, которая ни к чему не привела.Чуть позже стало известно, что Александра Стриженова заключила договор на суррогатное материнство с семьей из Санкт-Петербурга. Согласно нему, за эти услуги она получает 1 млн рублей, но обязывается выполнять целый ряд требований. Основные из них: это передача ребенка сразу после родов и отсутствие у биологической матери права на выбор имени новорожденному. Судя по всему, внучка Олега Стриженова нарушила условия договора и решила оставить ребенка себе.