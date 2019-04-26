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Девушка Романа Гриценко решила дать звезде «Дома-2» «третий шанс»

Возлюбленная бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко – Евгения Шестакова призналась, что решила дать парню «третий шанс». По словам длинноволосой красавицы, она верит в то, что ее избранник на самом деле хочет изменить все.
Девушка Романа Гриценко решила дать звезде «Дома-2» «третий шанс»

Не так давно в Сети активно обсуждали очередную потасовку Гриценко и Шестаковой и заявления Жени о том, что она окончательно поставила точку в этих отношениях. Впрочем, считанные часы назад выяснилось, что девушка опять простила Романа.

Евгения опубликовала у себя на странице в Instagram новую совместную фотографию с Романом, под которой написала неожиданный пост. Шестакова призналась, что ей не страшно давать Гриценко «третий шанс», ведь сейчас она видит, что парень на самом деле хочет поменять все.

В конце своего поста Женя поинтересовалась у подписчиков, правильно ли она сделала или все-таки нет, на что девушка тут же получила ответ. Один за другим интернет-пользователи принялись заявлять, что Гриценко не поменяется, а также указывать на то, что если мужчина хоть раз поднял руку на девушку, он всегда будет ее бить.
Девушка Романа Гриценко решила дать звезде «Дома-2» «третий шанс»

Нужно сказать, что на подобные комментарии Шестакова по-прежнему ничего не ответила. По мнению фанатов, Евгения и сама это понимает, поэтому решила просто проигнорировать высказывания и советы фанатов.

К слову, многие фолловеры заметили, что у Жени прибавилось подписчиков после того, как она начала встречаться с «альфа-самцом» скандальной телестройки «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:13

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