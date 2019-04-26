Девушка Романа Гриценко решила дать звезде «Дома-2» «третий шанс»





Не так давно в Сети активно обсуждали очередную потасовку Гриценко и Шестаковой и заявления Жени о том, что она окончательно поставила точку в этих отношениях. Впрочем, считанные часы назад выяснилось, что девушка опять простила Романа.Евгения опубликовала у себя на странице в Instagram новую совместную фотографию с Романом, под которой написала неожиданный пост. Шестакова призналась, что ей не страшно давать Гриценко «третий шанс», ведь сейчас она видит, что парень на самом деле хочет поменять все.В конце своего поста Женя поинтересовалась у подписчиков, правильно ли она сделала или все-таки нет, на что девушка тут же получила ответ. Один за другим интернет-пользователи принялись заявлять, что Гриценко не поменяется, а также указывать на то, что если мужчина хоть раз поднял руку на девушку, он всегда будет ее бить.Нужно сказать, что на подобные комментарии Шестакова по-прежнему ничего не ответила. По мнению фанатов, Евгения и сама это понимает, поэтому решила просто проигнорировать высказывания и советы фанатов.К слову, многие фолловеры заметили, что у Жени прибавилось подписчиков после того, как она начала встречаться с «альфа-самцом» скандальной телестройки «Дом-2».