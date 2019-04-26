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Ольга Бузова отписалась от Ксении Собчак в Instagram после выхода её интервью

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова отписалась от Ксении Собчак в социальной сети Instagram сразу после выхода её интервью. Поклонники подозревают, что участие певицы в шоу было вызвано исключительно желанием пропиариться, а все сказанные в адрес экс-коллеги тёплые слова нужны были для красивой картинки.
Ольга Бузова отписалась от Ксении Собчак в Instagram после выхода её интервью

Ольга Бузова дала развёрнутое интервью своей бывшей коллеге по телестройке «Дом-2» Ксении Собчак, в котором рассказала всё, что интересовало журналистку. Во время разговора о популярности певицы в социальных сетях обе заметили, что не подписаны друг на друга в Instagram, что тут же решили исправить.
Ольга Бузова отписалась от Ксении Собчак в Instagram после выхода её интервью

Публика очень удивилась тому, что вскоре после выхода интервью на YouTube-канале Ольга Бузова поспешила отменить подписку на аккаунт журналистки, а вот сама Ксения Собчак на такой шаг не пошла. Фанаты считают, что нынешняя ведущая «Дома-2» согласилась на участие в таких съёмках исключительно ради пиара, а потому и вернула всё на свои места сразу после завершения совместной с Собчак работы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:09

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