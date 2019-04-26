В России начались продажи планшета Samsung Galaxy Tab S5e
Компания Samsung объявила о старте продаж своего нового планшета Galaxy Tab 5Se в России. Новинка похвастается 10,5-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 670, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.
Официальный анонс планшета Samsung Galaxy Tab 5Se состоялся в феврале 2019 года, и он уже сейчас доступен покупателям в России. Новый гаджет слегка уступает прошлогоднему Galaxy Tab S4, на что намекает приписка «e» в конце его названия. В последние годы бренд именно так обозначает модели с упрощенными характеристиками. Новинка имеет одинарную основную камеру на 13 МП и фронтальную на 8 МП, последняя обладает технологией распознавания лиц. Также устройство располагает звуковой системой из 4 колонок от компании AKG.
Samsung Galaxy Tab 5Se функционирует на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 670 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Планшет поддерживает технологию microSD до 512 ГБ, а также LTE-модем. Обеспечивать энергией новинку призван вместительный аккумулятор на 7040 мАч.
Новый планшет Samsung Galaxy Tab 5Se будет выполнен в полностью металлическом корпусе. Покупателям предложат 3 цвета: золотистый, серебряный и черный. Толщина новинки составляет 5,5 мм, а его вес – 400 г.
Российским покупателям придется заплатить за Samsung Galaxy Tab 5Se 34 990 рублей, что значительно дешевле прошлогоднего Galaxy Tab S4. Его цена составляла 52 990 рублей.
Официальный анонс планшета Samsung Galaxy Tab 5Se состоялся в феврале 2019 года, и он уже сейчас доступен покупателям в России. Новый гаджет слегка уступает прошлогоднему Galaxy Tab S4, на что намекает приписка «e» в конце его названия. В последние годы бренд именно так обозначает модели с упрощенными характеристиками. Новинка имеет одинарную основную камеру на 13 МП и фронтальную на 8 МП, последняя обладает технологией распознавания лиц. Также устройство располагает звуковой системой из 4 колонок от компании AKG.
Samsung Galaxy Tab 5Se функционирует на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 670 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Планшет поддерживает технологию microSD до 512 ГБ, а также LTE-модем. Обеспечивать энергией новинку призван вместительный аккумулятор на 7040 мАч.
Новый планшет Samsung Galaxy Tab 5Se будет выполнен в полностью металлическом корпусе. Покупателям предложат 3 цвета: золотистый, серебряный и черный. Толщина новинки составляет 5,5 мм, а его вес – 400 г.
Российским покупателям придется заплатить за Samsung Galaxy Tab 5Se 34 990 рублей, что значительно дешевле прошлогоднего Galaxy Tab S4. Его цена составляла 52 990 рублей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:00