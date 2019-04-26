В России начались продажи планшета Samsung Galaxy Tab S5e





Официальный анонс планшета Samsung Galaxy Tab 5Se состоялся в феврале 2019 года, и он уже сейчас доступен покупателям в России. Новый гаджет слегка уступает прошлогоднему Galaxy Tab S4, на что намекает приписка «e» в конце его названия. В последние годы бренд именно так обозначает модели с упрощенными характеристиками. Новинка имеет одинарную основную камеру на 13 МП и фронтальную на 8 МП, последняя обладает технологией распознавания лиц. Также устройство располагает звуковой системой из 4 колонок от компании AKG.Samsung Galaxy Tab 5Se функционирует на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 670 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Планшет поддерживает технологию microSD до 512 ГБ, а также LTE-модем. Обеспечивать энергией новинку призван вместительный аккумулятор на 7040 мАч.Новый планшет Samsung Galaxy Tab 5Se будет выполнен в полностью металлическом корпусе. Покупателям предложат 3 цвета: золотистый, серебряный и черный. Толщина новинки составляет 5,5 мм, а его вес – 400 г.Российским покупателям придется заплатить за Samsung Galaxy Tab 5Se 34 990 рублей, что значительно дешевле прошлогоднего Galaxy Tab S4. Его цена составляла 52 990 рублей.