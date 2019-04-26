Илья Яббаров заявил, что «до конца жизни будет винить» Ольгу Рапунцель в том, что она повлияла на судьбу его сына Богдана
Возлюбленный Маргариты Ларченко – Илья Яббаров заявил, что «до конца жизни будет винить» Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в том, что они повлияли на судьбу его новорожденного сына Богдана. По мнению шансонье, именно родственники его бывшей избранницы Алены Савкиной настроили новоиспеченную мать против него.
Как стало известно, крестины наследника Яббарова и Рапунцель-младшей стали еще одним камнем преткновения в и без того непростых взаимоотношениях парочки. К удивлению поклонников реалити-шоу «Дом-2», и прежде всего Ильи, буквально за несколько дней до таинства Алена выбрала другого крестного отца для своего сына Богдана.
Решение Савкиной удивило не только руководство «Дома-2», но и близкого друга девушки – Романа Капаклы, которому изначально пророчили одну из самых главный ролей в жизни новорожденного мальчика. Впрочем, жених Марины Африкантовой довольно спокойно воспринял выбор Алены, ведь понимал, что девушка могла обидеться на него за недавний инцидент на телестройке.
Напомним, что на прошлой неделе Роман подрался с Дмитренко прямо на Лобном месте зонтиками от дождя. И только Яббарова решение Рапунцель-младшей настолько сильно разгневало, что он отказался посещать крестины наследника. Сейчас Илья заявляет, что виноваты в этой ситуации именно родственники его бывшей пассии.
На очередном Лобном месте Яббаров заявил, что «до конца жизни будет винить» Рапунцель в том, что именно она повлияла на судьбу его сына Богдана.
Как стало известно, крестины наследника Яббарова и Рапунцель-младшей стали еще одним камнем преткновения в и без того непростых взаимоотношениях парочки. К удивлению поклонников реалити-шоу «Дом-2», и прежде всего Ильи, буквально за несколько дней до таинства Алена выбрала другого крестного отца для своего сына Богдана.
Решение Савкиной удивило не только руководство «Дома-2», но и близкого друга девушки – Романа Капаклы, которому изначально пророчили одну из самых главный ролей в жизни новорожденного мальчика. Впрочем, жених Марины Африкантовой довольно спокойно воспринял выбор Алены, ведь понимал, что девушка могла обидеться на него за недавний инцидент на телестройке.
Напомним, что на прошлой неделе Роман подрался с Дмитренко прямо на Лобном месте зонтиками от дождя. И только Яббарова решение Рапунцель-младшей настолько сильно разгневало, что он отказался посещать крестины наследника. Сейчас Илья заявляет, что виноваты в этой ситуации именно родственники его бывшей пассии.
На очередном Лобном месте Яббаров заявил, что «до конца жизни будет винить» Рапунцель в том, что именно она повлияла на судьбу его сына Богдана.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:15