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Ирина Дубцова рассказала о желании родить дочку

Известная российская певица Ирина Дубцова рассказала о желании родить второго ребенка, она хочет воспитывать именно девочку. Подобные высказывания певицы привели к появлению слухов относительно ее беременности.
Ирина Дубцова рассказала о желании родить дочку

Ирина Дубцова сейчас воспитывает сына Артема, но недавно рассказала о желании родить второго ребенка, в этот раз дочку. Певица отмечает, что хочет вырастить именно девочку, но пока не знает, когда займется воплощением этих планов в реальность. Сейчас артистка продолжает вести активную творческую деятельность и воспитывает своего единственного ребенка.

Новости о желании Ирины Дубцовой родить дочку спровоцировали появление слухов относительно возможной беременности певицы, ведь поклонники звезды заметили, что она слегка набрала вес. Как оказалось, лишние килограммы у артистки появились не из-за положения, а по причине применения гормональных препаратов. У звезды уже много лет в весенний период начинается сильная аллергия, требующая применения специальных лекарств и смены климата. Именно два этих фактора приводят к незначительному набору веса звезды в данный промежуток времени, причем это происходит ежегодно.

В это раз Ирина Дубцова и ее сын Артем отправились пережидать этот период в Турцию, хотя обычно они выбирали Мальдивы. Недавно у наследника певицы началась такая же аллергическая реакция, что и у его матери. Теперь он вынужден учиться в это время дистанционно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:12

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