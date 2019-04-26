«Яндекс» опубликовал свои доходы от продажи гаджетов





данные доходы вошли в графу Internet of Things, объяснили в компании. Речь идёт о смартфоне «Яндекс.Телефон», «умной» колонке «Яндекс.Станция» и некоторых гаджетах с предзагруженным голосовым ассистентом «Алиса». Последний вид устройств – это смарт-часы Elari KidPhone, наушники Sony Experia Ear Duo, а также колонки Irbis A.Тем не менее, сфера по реализации смартфонов и устройств пока не приносит прибыли «Яндексу», так как объем доналоговой прибыли – лишь 170 миллионов рублей. Сообщается, что в компании в первый раз делятся сведениями о собственных доходах от продаж девайсов.