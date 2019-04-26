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«Яндекс» опубликовал свои доходы от продажи гаджетов

По результатам января-марта нынешнего года российская интернет-компания «Яндекс» имеет доход в 222 миллиона рублей от реализаций электронных девайсов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на официальных представителей бренда.
«Яндекс» опубликовал свои доходы от продажи гаджетов

данные доходы вошли в графу Internet of Things, объяснили в компании. Речь идёт о смартфоне «Яндекс.Телефон», «умной» колонке «Яндекс.Станция» и некоторых гаджетах с предзагруженным голосовым ассистентом «Алиса». Последний вид устройств – это смарт-часы Elari KidPhone, наушники Sony Experia Ear Duo, а также колонки Irbis A.

Тем не менее, сфера по реализации смартфонов и устройств пока не приносит прибыли «Яндексу», так как объем доналоговой прибыли – лишь 170 миллионов рублей. Сообщается, что в компании в первый раз делятся сведениями о собственных доходах от продаж девайсов.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:46

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