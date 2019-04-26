Ольга Бузова призналась, что была счастлива на старой площадке «Дом-2»
Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что была счастлива на старой площадке реалити-шоу «Дом-2». По словам телезнаменистости, она до сих пор помнит тот день, когда хотела «сбежать» за Периметр, но Ксения Собчак ее остановила.
Два дня назад Ксения представила поклонникам очередной выпуск своего скандального телешоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого стала ее бывшая коллега Ольга Бузова. За это время свежую серию посмотрели почти 3 миллиона интернет-пользователей, а в социальных сетях не прекращают обсуждать доверчивую натуру восходящей исполнительницы.
По плану Собчак, им с Бузовой нужно было посетить не только заведение «BuzFood», но и то самое Лобное место, с которого началась карьера Ольги. Под вечер телезнаменитости оказались на старой площадке, где велись съемки «Дома-2» с 2004 по 2014 год.
Стоит отметить, что именно на эту площадку в свое время пришла Бузова как участница и именно на этой территории Ольга показывала поклонникам свои первые искренние отношения с Романом Третьяковым.
Судя по всему, Бузова была не готова к тому, что Собчак решит посетить старую площадку телестройки «Дом-2», ведь буквально сразу же Ольга начала плакать и вспоминать былые времена. Сначала певица призналась Ксении, что до сих пор время от времени сидит на Лобном месте в пуховике, который забыла в свое время эпатажная тележурналистка на Поляне.
В один момент Бузова задумалась, а Собчак, вероятней всего, подхватив ее настроение, поинтересовалась у артистки, была ли она счастлива на этой площадке, на что Ольга, не раздумывая, ответила, что «очень».
Два дня назад Ксения представила поклонникам очередной выпуск своего скандального телешоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого стала ее бывшая коллега Ольга Бузова. За это время свежую серию посмотрели почти 3 миллиона интернет-пользователей, а в социальных сетях не прекращают обсуждать доверчивую натуру восходящей исполнительницы.
По плану Собчак, им с Бузовой нужно было посетить не только заведение «BuzFood», но и то самое Лобное место, с которого началась карьера Ольги. Под вечер телезнаменитости оказались на старой площадке, где велись съемки «Дома-2» с 2004 по 2014 год.
Стоит отметить, что именно на эту площадку в свое время пришла Бузова как участница и именно на этой территории Ольга показывала поклонникам свои первые искренние отношения с Романом Третьяковым.
Судя по всему, Бузова была не готова к тому, что Собчак решит посетить старую площадку телестройки «Дом-2», ведь буквально сразу же Ольга начала плакать и вспоминать былые времена. Сначала певица призналась Ксении, что до сих пор время от времени сидит на Лобном месте в пуховике, который забыла в свое время эпатажная тележурналистка на Поляне.
В один момент Бузова задумалась, а Собчак, вероятней всего, подхватив ее настроение, поинтересовалась у артистки, была ли она счастлива на этой площадке, на что Ольга, не раздумывая, ответила, что «очень».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:21