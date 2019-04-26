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Ольга Бузова призналась, что была счастлива на старой площадке «Дом-2»

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что была счастлива на старой площадке реалити-шоу «Дом-2». По словам телезнаменистости, она до сих пор помнит тот день, когда хотела «сбежать» за Периметр, но Ксения Собчак ее остановила.

Ольга Бузова призналась, что была счастлива на старой площадке «Дом-2»

Два дня назад Ксения представила поклонникам очередной выпуск своего скандального телешоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого стала ее бывшая коллега Ольга Бузова. За это время свежую серию посмотрели почти 3 миллиона интернет-пользователей, а в социальных сетях не прекращают обсуждать доверчивую натуру восходящей исполнительницы.

По плану Собчак, им с Бузовой нужно было посетить не только заведение «BuzFood», но и то самое Лобное место, с которого началась карьера Ольги. Под вечер телезнаменитости оказались на старой площадке, где велись съемки «Дома-2» с 2004 по 2014 год.

Стоит отметить, что именно на эту площадку в свое время пришла Бузова как участница и именно на этой территории Ольга показывала поклонникам свои первые искренние отношения с Романом Третьяковым.

Ольга Бузова призналась, что была счастлива на старой площадке «Дом-2»

Судя по всему, Бузова была не готова к тому, что Собчак решит посетить старую площадку телестройки «Дом-2», ведь буквально сразу же Ольга начала плакать и вспоминать былые времена. Сначала певица призналась Ксении, что до сих пор время от времени сидит на Лобном месте в пуховике, который забыла в свое время эпатажная тележурналистка на Поляне.

В один момент Бузова задумалась, а Собчак, вероятней всего, подхватив ее настроение, поинтересовалась у артистки, была ли она счастлива на этой площадке, на что Ольга, не раздумывая, ответила, что «очень».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:21

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