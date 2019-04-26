Заболевшей Полине Гагариной предложили намочить футболку водкой и лечь спать

На своей странице в Instagram Полина Гагарина разместила грустную фотографию с отдыха и заявила, что заболела в самый неподходящий момент – прямо перед днем рождения дочери Мии. Артистка попросила поклонников помочь ей «оздоровительной энергией», но подписчики певицы решили поддержать своего кумира практическими советами. Ей предложили не надеяться на чудо, а сразу прибегать к помощи народной медицины. Один из поклонников советовал артистке полностью намочить свою футболку водкой, надеть ее на себя и лечь спать под одеяло. При этом подписчик отметил, что в таком случае необходимо постелить такое постельное белье, которое не жалко, и быть готовым сменить его в течение ночи.Поклонники Полины Гагариной считают, что постоянные перелеты и плотный рабочий график дают о себе знать, поэтому организму необходимо больше времени на восстановление. Они посоветовали знаменитости отдыхать и пить витамины, но только после консультации с врачом.Напомним, сейчас Полина Гагарина состоит в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, пара поженилась в 2014 году. 2 года назад у супругов на свет появилась дочь Мия. До этого артистка была замужем за актером Петром Кисловым, отношения с которым продолжались 3 года, сейчас их сыну Андрею 11 лет.