Симона Юнусова научила маленькую наследницу Тимати Алису читать рэп про отца

В Instagram-аккаунте Симоны Юнусовой практически все публикации посвящены внучке Алисе. Бабушка с удовольствием делится с поклонниками событиями из жизни девочки, так как уделяет ребенку Тимати все свое свободное время. Недавно Симона Яковлевна разместила ролик, где Алиса в розовой пижаме читает рэп, посвященный родителю. Судя по кадрам, юной исполнительнице очень нравится это делать, после своего «речетатива» девочка решила продемонстрировать еще и танцевальные движения. В описании к видео, автор отметила, что это была «реклама пижамы», после которой они с внучкой отправляются гулять.Подписчики бабушки Алисы были очарованы «выступлением» артистичной дочери рэпера Тимати. Комментаторы оставляли свои восхищенные отзывы и комплименты, обращая внимание на то, что у Алисы есть таланты и задатки будущей звезды.