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Симона Юнусова научила маленькую наследницу Тимати Алису читать рэп про отца

Симона Юнусова недавно порадовала поклонников интересным видео с маленькой внучкой. Мать Тимати научила его маленькую наследницу Алису читать рэп про звездного отца.
Симона Юнусова научила маленькую наследницу Тимати Алису читать рэп про отца

В Instagram-аккаунте Симоны Юнусовой практически все публикации посвящены внучке Алисе. Бабушка с удовольствием делится с поклонниками событиями из жизни девочки, так как уделяет ребенку Тимати все свое свободное время. Недавно Симона Яковлевна разместила ролик, где Алиса в розовой пижаме читает рэп, посвященный родителю. Судя по кадрам, юной исполнительнице очень нравится это делать, после своего «речетатива» девочка решила продемонстрировать еще и танцевальные движения. В описании к видео, автор отметила, что это была «реклама пижамы», после которой они с внучкой отправляются гулять.

Подписчики бабушки Алисы были очарованы «выступлением» артистичной дочери рэпера Тимати. Комментаторы оставляли свои восхищенные отзывы и комплименты, обращая внимание на то, что у Алисы есть таланты и задатки будущей звезды.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:14

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