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Милену Безбородову не устраивает заработок Леши Безуса

Одну из самых скандальных героинь телестройки «Дом-2» Милену Безбородову не устраивают заработки своего возлюбленного. К таким выводам пришли многочисленные поклонники реалити-шоу после недавнего поста 19-летней участницы.

Милену Безбородову не устраивает заработок Леши Безуса

Не секрет, что пару Милены Безбородовой и Алексея Безуса многие телезрители «Дома-2» не воспринимают серьезно. А все потому, что ребята то и дело ссорятся и предъявляют друг другу взаимные претензии. Впрочем, со стартом конкурса «Свадьба на миллион» влюбленные стараются контролировать свои эмоции и слова.

Как бы то ни было, но вчерашний пост Милены в очередной раз подтвердил поклонникам телепроекта, что примирение в паре наступило не просто так, а только для того, чтобы именно им достался главный приз состязаний.

Вчера Безбородова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором пожаловалась фанатам на то, что ее не устраивают заработки Безуса. Милена даже поспешила попросить у подписчиков совета.

Милену Безбородову не устраивает заработок Леши Безуса

«Как мотивировать своего мужчину больше зарабатывать и стремиться к лучшему?» - обратилась участница «Дома-2» к фанаткам.

По словам Милены, она не знает, как правильно поддерживать своего мужчину, поэтому хочет научиться этому у тех женщин, которые дают мудрые советы. К слову, и в этот раз пост Безбородовой не имел успеха. Один за другим фолловеры принялись критиковать девушку, а кое-кто даже посоветовал блондинке для начала получить образование, чтобы потом не жаловаться фанатам на заработки своего избранника.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59

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