Милену Безбородову не устраивает заработок Леши Безуса

«Как мотивировать своего мужчину больше зарабатывать и стремиться к лучшему?» - обратилась участница «Дома-2» к фанаткам.

Не секрет, что пару Милены Безбородовой и Алексея Безуса многие телезрители «Дома-2» не воспринимают серьезно. А все потому, что ребята то и дело ссорятся и предъявляют друг другу взаимные претензии. Впрочем, со стартом конкурса «Свадьба на миллион» влюбленные стараются контролировать свои эмоции и слова.Как бы то ни было, но вчерашний пост Милены в очередной раз подтвердил поклонникам телепроекта, что примирение в паре наступило не просто так, а только для того, чтобы именно им достался главный приз состязаний.Вчера Безбородова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором пожаловалась фанатам на то, что ее не устраивают заработки Безуса. Милена даже поспешила попросить у подписчиков совета.По словам Милены, она не знает, как правильно поддерживать своего мужчину, поэтому хочет научиться этому у тех женщин, которые дают мудрые советы. К слову, и в этот раз пост Безбородовой не имел успеха. Один за другим фолловеры принялись критиковать девушку, а кое-кто даже посоветовал блондинке для начала получить образование, чтобы потом не жаловаться фанатам на заработки своего избранника.