Новую Hyundai Creta раскритиковали в Сети за плохой дизайн
Внешность «китайской» Hyundai Creta 2020 была подвергнута критике не только экспертами, но и поклонниками автоконцерна. Среди самых спорных дизайнерских решений они назвали раздельную оптику.
Стоит отметить, что на территории Российской Федерации продажи рестайлинговой Hyundai Creta производиться не будут, так как компания привезёт новую генерацию модели на отечественный рынок. В рамках Шанхайского автошоу бренд продемонстрировал китайскую модификацию модели - ix25. По мнению зарубежных блогеров, корейские дизайнеры зря наделили кроссовер «двухэтажной» оптикой, ведь минимальная и средняя комплектация не предполагает установку светодиодов, что приведёт к меньшей привлекательности фар.
Остальные нововведения Hyundai Creta 2020 тоже были встречены прохладно. Например, речь идёт о низко свисающем переднем бампере, «отбирающем» несколько сантиметров клиренса. Судя по отзывам интернет-пользователей, они не оценили дизайн транспортного средства, назвав его очень плохим.
Стоит отметить, что на территории Российской Федерации продажи рестайлинговой Hyundai Creta производиться не будут, так как компания привезёт новую генерацию модели на отечественный рынок. В рамках Шанхайского автошоу бренд продемонстрировал китайскую модификацию модели - ix25. По мнению зарубежных блогеров, корейские дизайнеры зря наделили кроссовер «двухэтажной» оптикой, ведь минимальная и средняя комплектация не предполагает установку светодиодов, что приведёт к меньшей привлекательности фар.
Остальные нововведения Hyundai Creta 2020 тоже были встречены прохладно. Например, речь идёт о низко свисающем переднем бампере, «отбирающем» несколько сантиметров клиренса. Судя по отзывам интернет-пользователей, они не оценили дизайн транспортного средства, назвав его очень плохим.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:06