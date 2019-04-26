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Новую Hyundai Creta раскритиковали в Сети за плохой дизайн

Внешность «китайской» Hyundai Creta 2020 была подвергнута критике не только экспертами, но и поклонниками автоконцерна. Среди самых спорных дизайнерских решений они назвали раздельную оптику.
Новую Hyundai Creta раскритиковали в Сети за плохой дизайн

Стоит отметить, что на территории Российской Федерации продажи рестайлинговой Hyundai Creta производиться не будут, так как компания привезёт новую генерацию модели на отечественный рынок. В рамках Шанхайского автошоу бренд продемонстрировал китайскую модификацию модели - ix25. По мнению зарубежных блогеров, корейские дизайнеры зря наделили кроссовер «двухэтажной» оптикой, ведь минимальная и средняя комплектация не предполагает установку светодиодов, что приведёт к меньшей привлекательности фар.

Остальные нововведения Hyundai Creta 2020 тоже были встречены прохладно. Например, речь идёт о низко свисающем переднем бампере, «отбирающем» несколько сантиметров клиренса. Судя по отзывам интернет-пользователей, они не оценили дизайн транспортного средства, назвав его очень плохим.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:06

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