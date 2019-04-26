Химические зонды помогут ученым лучше понимать развитие болезней





Сбои во время прениляции могут привести к таким заболеваниям, как рак, болезни сетчатки и сердечно-сосудистой системы, а также вирусным инфекциям. Из-за своей роли эти ферменты становятся мишенью для изучения, что помогает создавать потенциально новые лекарства. Механизмы прениляции трудно исследовать, но представители колледжа Империал в Лондоне разработали новый способ. Эксперты смогли уменьшить влияние на нормальную работу клетки, что позволило увидеть все фазы изменений внутри клетки. Две новые химические метки помогают обнаружить модификацию белка в живых клетках без необходимости нарушения нормальной клеточной среды. Новые структуры соответствуют природным меткам пренилирования.В результате первых исследований ученые обнаружили новые белки, участвующие в процессе пренилирования, а также смогли наблюдать переключение между путями в ответ на лечение противоопухолевыми препаратами. Это понимание может привести к новым способам лечения пациентов с проблемами зрения.