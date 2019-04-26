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Химические зонды помогут ученым лучше понимать развитие болезней
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Химические зонды помогут ученым лучше понимать развитие болезней

Британские ученые стали лучше понимать пути развития болезней благодаря химическим зондам. Посредством особых меток эксперты смогли получить точные результаты наблюдений за модификациями в клетках.
Химические зонды помогут ученым лучше понимать развитие болезней

Сбои во время прениляции могут привести к таким заболеваниям, как рак, болезни сетчатки и сердечно-сосудистой системы, а также вирусным инфекциям. Из-за своей роли эти ферменты становятся мишенью для изучения, что помогает создавать потенциально новые лекарства. Механизмы прениляции трудно исследовать, но представители колледжа Империал в Лондоне разработали новый способ. Эксперты смогли уменьшить влияние на нормальную работу клетки, что позволило увидеть все фазы изменений внутри клетки. Две новые химические метки помогают обнаружить модификацию белка в живых клетках без необходимости нарушения нормальной клеточной среды. Новые структуры соответствуют природным меткам пренилирования.

В результате первых исследований ученые обнаружили новые белки, участвующие в процессе пренилирования, а также смогли наблюдать переключение между путями в ответ на лечение противоопухолевыми препаратами. Это понимание может привести к новым способам лечения пациентов с проблемами зрения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:38

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