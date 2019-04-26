Появился рендер пурпурной версии смартфона Google Pixel 3a

25 апреля инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры черной и белой версии смартфона Google Pixel 3a, а уже на следующий день у него появилась картинка, демонстрирующая новый цвет новинки – пурпурный. Дизайн устройства достаточно предсказуем и не является революционным, он скорее продолжает традицию данной модельной линейки.Следует отметить, что пурпурная версия Google Pixel 3a может быть связана с мировым блокбастером «Мстители: Финал». Такие выводы сделаны на основе нескольких косвенных фактов. Во-первых, бренд уже заявил о том, что будет активно взаимодействовать со студией Marvel по поводу «Мстителей». Во-вторых, некоторые зрители заметили Google Pixel 3 в самом фильме. В-третьих, дизайн одной из версий смартфона отдаленно напоминает главного злодея истории – Таноса. Он имеет пурпурную кожу и золотую перчатку бесконечности, что сочетает с цветом устройства и кнопкой блокировки на его боку.Согласно поступившей ранее информации, Google Pixel 3a получит 5,6- и 6,0-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением FullHD, процессор Snapdragon 670, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Основная камера будет одинарной и получит 12 МП. Анонс устройства ожидается 7 мая.