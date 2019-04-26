АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Химические зонды помогут ученым лучше понимать развитие болезней
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Появился рендер пурпурной версии смартфона Google Pixel 3a

В Сети появился рендер пурпурной версии нового смартфона Google Pixel 3a. Данное устройство получит еще две цветовые гаммы – черную и белую, а по характеристикам оно будет незначительно превосходить прошлое поколение.
Появился рендер пурпурной версии смартфона Google Pixel 3a

25 апреля инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры черной и белой версии смартфона Google Pixel 3a, а уже на следующий день у него появилась картинка, демонстрирующая новый цвет новинки – пурпурный. Дизайн устройства достаточно предсказуем и не является революционным, он скорее продолжает традицию данной модельной линейки.

Следует отметить, что пурпурная версия Google Pixel 3a может быть связана с мировым блокбастером «Мстители: Финал». Такие выводы сделаны на основе нескольких косвенных фактов. Во-первых, бренд уже заявил о том, что будет активно взаимодействовать со студией Marvel по поводу «Мстителей». Во-вторых, некоторые зрители заметили Google Pixel 3 в самом фильме. В-третьих, дизайн одной из версий смартфона отдаленно напоминает главного злодея истории – Таноса. Он имеет пурпурную кожу и золотую перчатку бесконечности, что сочетает с цветом устройства и кнопкой блокировки на его боку.

Согласно поступившей ранее информации, Google Pixel 3a получит 5,6- и 6,0-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением FullHD, процессор Snapdragon 670, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Основная камера будет одинарной и получит 12 МП. Анонс устройства ожидается 7 мая.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о пользе
Экс-супруга Марата Башарова Екатерина
Химические зонды помогут ученым лучше
В США планируют запустить напечатанную
Появился рендер пурпурной версии
«Сотрясение мозга»: Продюсер МакSим
Голосовой помощник Google научился
Ученые тестируют новый метод
Анастасия Волочкова анонсировала
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил
Звезда сериала «Возвращение Мухтара»
Одновитковую схему сближения с МКС
Стас Садальский заступился за Алексея
Mail.Ru запустит сервис реставрации
Ученые обнаружили метод борьбы с
Пятимесячный сын Влада Топалова и
Половина россиян не знают, зачем
Эксперты рассказали, за какой помощью
Алексей Воробьев покинул кресло жюри
Планшеты Apple iPad получат поддержку
Иван Ургант и Равшана Куркова провели
Оттенок кожи может предупредить о
Майли Сайрус заявила о своей
Samsung заставила iFixit удалить
Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее
Ford объявил о распродаже аксессуаров и
Роман Капаклы начал уделять спорту
Похолодание в Москве на следующей
Ученые: Творческие порывы у людей не
Екатерина Вуличенко призналась дочери
Просмотреть все новости