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Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова подтвердила свою беременность

Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова подтвердила факт своей беременности. Актриса вместе со своим мужем Артемом Ильясовым побывали на красной дорожке ММКФ, где ее наряд уже не мог скрыть округливший живот.
Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова подтвердила свою беременность

Об этом стало известно на странице Екатерина Архаровой в Instagram. Там актриса разместила сначала «Историю» с красной дорожки ММКФ, а затем опубликовала и несколько снимков. Для этого выхода экс-супруга Марата Башарова выбрала длинную юбку в пол и блестящий верх с открытыми плечами. На опубликованных снимках счастливый Артем Ильясов, муж артистки, держит руку на животе своей жены.

Поклонники Екатерины Архаровой сразу начали поздравлять семейную пару с будущим первенцем. Они пожелали им крепкого здоровья и счастья. Многие из них отметили, что сама актриса так и не подтвердила факт беременности, но выложила снимки, прямо на это намекающие. Подобное поведение 44-летней знаменитости некоторые нашли странным, другие же уверены, что эта ситуация не должна вызывать никаких вопросов, ведь все поняли посыл артистки.

Напомним, Екатерина Архарова развелась с Маратом Башаровым несколько лет назад. Причиной послужило регулярное рукоприкладство со стороны мужа. Подобные обвинения в адрес актера и телеведущего поступают уже не впервые, поэтому все встали на сторону супруги и поддержали ее решение.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:40

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