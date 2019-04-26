Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова подтвердила свою беременность

Об этом стало известно на странице Екатерина Архаровой в Instagram. Там актриса разместила сначала «Историю» с красной дорожки ММКФ, а затем опубликовала и несколько снимков. Для этого выхода экс-супруга Марата Башарова выбрала длинную юбку в пол и блестящий верх с открытыми плечами. На опубликованных снимках счастливый Артем Ильясов, муж артистки, держит руку на животе своей жены.Поклонники Екатерины Архаровой сразу начали поздравлять семейную пару с будущим первенцем. Они пожелали им крепкого здоровья и счастья. Многие из них отметили, что сама актриса так и не подтвердила факт беременности, но выложила снимки, прямо на это намекающие. Подобное поведение 44-летней знаменитости некоторые нашли странным, другие же уверены, что эта ситуация не должна вызывать никаких вопросов, ведь все поняли посыл артистки.Напомним, Екатерина Архарова развелась с Маратом Башаровым несколько лет назад. Причиной послужило регулярное рукоприкладство со стороны мужа. Подобные обвинения в адрес актера и телеведущего поступают уже не впервые, поэтому все встали на сторону супруги и поддержали ее решение.