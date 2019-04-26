Эксперты рассказали о пользе аквааэробики для похудения





Аквааэробика – это аэробика, выполняемая в воде. Такой вид спортивных занятий имеет множество плюсов, и при этом у него не замечено практически никаких серьезных минусов. По словам экспертов, перечислить все положительные факторы аквааэробики практически невозможно, основные среди них: похудение и закаливание, укрепление иммунитета, повышение мышечного тонуса, оздоровление и подтяжка кожи, улучшение кровоснабжения всего организма, положительное влияние на суставы и уменьшение боли в них, нормализация обмена веществ и многое другое.Сейчас этот вид тренировок набирает все большую популярность среди людей обоих полов. Это связано с тем, что физические нагрузки, обеспечиваемые аквааэробикой, могут быть достаточными даже для тренированных мужчин, так как вода значительно усложняет выполнение всех упражнений. Такой вид аэробики на 75% эффективнее сжигает калории по сравнению с классическим.Эксперты отмечают: несмотря на это, существует несколько противопоказаний, среди которых астма, хронические болезни с сердцем, проблемы с вестибулярным аппаратом, аллергия на хлорку и простуда. Перед записью на курс аквааэробики рекомендуется проконсультироваться с врачом.