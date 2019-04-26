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Эксперты рассказали о пользе аквааэробики для похудения

Эксперты рассказали о том, что в последнее время набирает популярность новый тип физических упражнений – аквааэробика. Она поможет человеку восстановить мышечный тонус, оздоровит кожу всего организма, положительно скажется на суставах, а также поспособствует похудению.
Эксперты рассказали о пользе аквааэробики для похудения

Аквааэробика – это аэробика, выполняемая в воде. Такой вид спортивных занятий имеет множество плюсов, и при этом у него не замечено практически никаких серьезных минусов. По словам экспертов, перечислить все положительные факторы аквааэробики практически невозможно, основные среди них: похудение и закаливание, укрепление иммунитета, повышение мышечного тонуса, оздоровление и подтяжка кожи, улучшение кровоснабжения всего организма, положительное влияние на суставы и уменьшение боли в них, нормализация обмена веществ и многое другое.

Сейчас этот вид тренировок набирает все большую популярность среди людей обоих полов. Это связано с тем, что физические нагрузки, обеспечиваемые аквааэробикой, могут быть достаточными даже для тренированных мужчин, так как вода значительно усложняет выполнение всех упражнений. Такой вид аэробики на 75% эффективнее сжигает калории по сравнению с классическим.
Эксперты рассказали о пользе аквааэробики для похудения

Эксперты отмечают: несмотря на это, существует несколько противопоказаний, среди которых астма, хронические болезни с сердцем, проблемы с вестибулярным аппаратом, аллергия на хлорку и простуда. Перед записью на курс аквааэробики рекомендуется проконсультироваться с врачом.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:47

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