В США планируют запустить напечатанную на 3D-принтере ракету





Компания Relativity намерена впервые создать ракету при помощи 3D-принтера, о чем сообщает портал Space. Имеющая две ступени ракета-носитель Terran-1 получит возможность выводить на низкую орбиту порядка 1250 кг груза, а один пуск будет стоить около 10 млн долларов. По словам представителей фирмы, Relativity владеет самым большим в мире 3D-принтером Stargate, который может напечатать все части указанной ракеты за 60 суток. Постоянное улучшение принтера помогает повысить скорость печати, а использование датчиков и систем автоматического обучения позволяет создать абсолютно новый тип производства.Между Relativity и канадским предприятием Telesat был подписан контракт на запуск спутника.