Ученые тестируют новый метод поддерживающей ВИЧ-терапии
Ученые приступили к тестированию нового метода поддерживающей терапии для пациентов с ВИЧ-положительным статусом. Он заключается в еженедельном введении антител с помощью инъекции.
ВИЧ-инфицированные пациенты вынуждены ежедневно принимать несколько видов лекарств для подавления активности вируса в своем организме. Это накладывает некоторые ограничения, и пациенты не могут вести полноценно активный образ жизни. Поэтому ученые стремятся разработать новые методы борьбы с инфекцией. Один из них недавно протестировали на добровольцах.
В эксперименте приняли участие 29 человек, состояние которых стабильно. Ранее они ежедневно принимали необходимые лекарства. На время исследования они отказались от назначенного перед этим лечения и получали препараты с антителом UB-421. За состоянием испытуемых тщательно следили. Во время эксперимента они получали иное лечение, а после вернулись к лекарствам, назначенным до начала исследования.
В ходе эксперимента было отмечено, что новый препарат оказывал такое же воздействие на организм, как и консервативный метод лечения.
ВИЧ-инфицированные пациенты вынуждены ежедневно принимать несколько видов лекарств для подавления активности вируса в своем организме. Это накладывает некоторые ограничения, и пациенты не могут вести полноценно активный образ жизни. Поэтому ученые стремятся разработать новые методы борьбы с инфекцией. Один из них недавно протестировали на добровольцах.
В эксперименте приняли участие 29 человек, состояние которых стабильно. Ранее они ежедневно принимали необходимые лекарства. На время исследования они отказались от назначенного перед этим лечения и получали препараты с антителом UB-421. За состоянием испытуемых тщательно следили. Во время эксперимента они получали иное лечение, а после вернулись к лекарствам, назначенным до начала исследования.
В ходе эксперимента было отмечено, что новый препарат оказывал такое же воздействие на организм, как и консервативный метод лечения.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:17