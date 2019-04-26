Ученые тестируют новый метод поддерживающей ВИЧ-терапии





ВИЧ-инфицированные пациенты вынуждены ежедневно принимать несколько видов лекарств для подавления активности вируса в своем организме. Это накладывает некоторые ограничения, и пациенты не могут вести полноценно активный образ жизни. Поэтому ученые стремятся разработать новые методы борьбы с инфекцией. Один из них недавно протестировали на добровольцах.В эксперименте приняли участие 29 человек, состояние которых стабильно. Ранее они ежедневно принимали необходимые лекарства. На время исследования они отказались от назначенного перед этим лечения и получали препараты с антителом UB-421. За состоянием испытуемых тщательно следили. Во время эксперимента они получали иное лечение, а после вернулись к лекарствам, назначенным до начала исследования.В ходе эксперимента было отмечено, что новый препарат оказывал такое же воздействие на организм, как и консервативный метод лечения.