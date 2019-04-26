Анастасия Волочкова анонсировала аудиоверсию авторской книги “Плата за успех”
Балерина Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников анонсом аудиоверсии собственной книги “Плата за успех”. Об окончании работы в студии звезда сообщила на своей странице в сети Instagram.
Накануне Анастасия Волочкова закончила надиктовку аудиоверсии новой книги. Балерина выразила надежду на то, что публике будет приятно услышать историю ее жизни из первых уст. Волочкова вложила душу и сердце в свое произведение, а также предположила, что кому-то захочется послушать ее книгу в машине. Аудиоверсия также станет незаменимой, по мнению артистки, если на досуге ее поклонники захотят послушать книгу с любого гаджета.
Недоброжелатели балерины в социальных сетях отметили, что не считают ее жизнь успешной, поэтому называют выпуск книги бессмысленным. Однако поклонники артистки уже производят предварительный заказ произведения.
Накануне Анастасия Волочкова закончила надиктовку аудиоверсии новой книги. Балерина выразила надежду на то, что публике будет приятно услышать историю ее жизни из первых уст. Волочкова вложила душу и сердце в свое произведение, а также предположила, что кому-то захочется послушать ее книгу в машине. Аудиоверсия также станет незаменимой, по мнению артистки, если на досуге ее поклонники захотят послушать книгу с любого гаджета.
Недоброжелатели балерины в социальных сетях отметили, что не считают ее жизнь успешной, поэтому называют выпуск книги бессмысленным. Однако поклонники артистки уже производят предварительный заказ произведения.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:11