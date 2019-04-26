Уфолог Скотт Уоринг обнаружил доказательства жизни на Марсе





Многие десятилетия ведутся споры в научных кругах о том, есть ли жизнь на Марсе. Ученые выдвигают разные теории, гипотезы и предположения, но еще никому не удавалось доказать, что планета обитаема. Уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление о найденных доказательствах существования разумной жизни на Красной планете.Он проанализировал фотографии космического агентства NASA, а именно снимки с южного полюса Марса, и обнаружил там напоминающие силуэты строений структуры. Они четкой формы, похожи на букву «Е», что свидетельствует о рукотворном их происхождении. Исследователь считает, что эти объекты использовались инопланетянами в религиозных или культурных целях.NASA, в свою очередь, описывает эти объекты как скопление замерзшего углекислого газа, но ученый призывает не доверять этой информации, поскольку, как утверждает специалист, они и раньше были замечены в искажении фактов.Скотт Уоринг считает, что эти остатки сооружений земляне впоследствии могут использовать для основы своей базы на Марсе, поскольку они находятся в пригодном для эксплуатации состоянии.