Уфолог Скотт Уоринг обнаружил доказательства жизни на Марсе
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг заявил, что ему удалось найти доказательства присутствия цивилизации на Марсе. Он обнаружил следы древних сооружений на южном полюсе планеты.
Многие десятилетия ведутся споры в научных кругах о том, есть ли жизнь на Марсе. Ученые выдвигают разные теории, гипотезы и предположения, но еще никому не удавалось доказать, что планета обитаема. Уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление о найденных доказательствах существования разумной жизни на Красной планете.
Он проанализировал фотографии космического агентства NASA, а именно снимки с южного полюса Марса, и обнаружил там напоминающие силуэты строений структуры. Они четкой формы, похожи на букву «Е», что свидетельствует о рукотворном их происхождении. Исследователь считает, что эти объекты использовались инопланетянами в религиозных или культурных целях.
NASA, в свою очередь, описывает эти объекты как скопление замерзшего углекислого газа, но ученый призывает не доверять этой информации, поскольку, как утверждает специалист, они и раньше были замечены в искажении фактов.
Скотт Уоринг считает, что эти остатки сооружений земляне впоследствии могут использовать для основы своей базы на Марсе, поскольку они находятся в пригодном для эксплуатации состоянии.
Многие десятилетия ведутся споры в научных кругах о том, есть ли жизнь на Марсе. Ученые выдвигают разные теории, гипотезы и предположения, но еще никому не удавалось доказать, что планета обитаема. Уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление о найденных доказательствах существования разумной жизни на Красной планете.
Он проанализировал фотографии космического агентства NASA, а именно снимки с южного полюса Марса, и обнаружил там напоминающие силуэты строений структуры. Они четкой формы, похожи на букву «Е», что свидетельствует о рукотворном их происхождении. Исследователь считает, что эти объекты использовались инопланетянами в религиозных или культурных целях.
NASA, в свою очередь, описывает эти объекты как скопление замерзшего углекислого газа, но ученый призывает не доверять этой информации, поскольку, как утверждает специалист, они и раньше были замечены в искажении фактов.
Скотт Уоринг считает, что эти остатки сооружений земляне впоследствии могут использовать для основы своей базы на Марсе, поскольку они находятся в пригодном для эксплуатации состоянии.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:03