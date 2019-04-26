Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев решился на ДНК-тест

В феврале СМИ писали, что 44-летний актер Моисеев ушел от супруги Ольги, с которой прожил 17 лет, к беременной Екатерине Соловьевой. Знаменитость поселил ее в доме, который был построен для семьи. В эфире программы Дмитрия Шепелева артист не стал скрывать, что живет с любовницей.В студии программы появилась и пассия звезды «Возвращения Мухтара». Она сообщила: отец ее будущего наследника не Моисеев, а ее супруг. Признание любимой шокировало артиста, и он принял решение вернуться к жене Ольге и детям. Супруга героя программы не захотела закрывать глаза на его поступок, заявив, что отцом дочери является не он, а Дмитрий Шингарев – лучший школьный друг Алексея Моисеева. Звезда экранов сначала не придавал значения словам избранницы, но, сопоставив факты, решил проверить это. Он сдал тест-ДНК, а также взял анализ у старшей наследницы.В конце программы Дмитрий Шепелев решил озвучить результаты. Экспертиза показала, что родство Шингарева с девочкой исключено. Второй тест подтвердил: Моисеев – биологический отец Дарьи. Ведущий сделал вывод, что супруга деятеля решила выдумать историю с изменой из мести актеру.