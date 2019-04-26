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Стас Садальский заступился за Алексея Панина из-за публикаций «желтой» прессы

Популярный российский актер и шоумен Стас Садальский, известный своими неоднозначными и резкими высказываниями, заступился за Алексея Панина. Знаменитость пожаловался на публикации в «желтой» прессе и назвал коллегу «Бедным Лешей».
Стас Садальский заступился за Алексея Панина из-за публикаций «желтой» прессы

Такое обновление Стас Садальский разместил на своей странице в Instagram. Там он опубликовал фотографию первой полосы газеты, посвященной Алексею Панину и его возлюбленной. В заголовке статьи сказано, что новая избранница актера запретила ему покупать собаку, но предложила ему рассмотреть вариант лошади. Все это написано на фоне фотографии Алексея Панина и его возлюбленной, сфотографировавшихся на фоне белого коня.

Стас Садальский таким образом прокомментировал эту ситуацию: «Бедный Леша, ну что за пресса, что хотят, то и пишут». Данное обновление актер сопроводил такими хэштегами: «желтая пресса», «бульварные ужасы» и «помойка».

Поклонники Стаса Садальского так и не поняли, артист поддержал своего коллегу или посмеялся над ним. Подписчики актера отмечают, что по данной публикации сложно понять истинные намерения знаменитости. Некоторые при этом уверены, что артист не стал бы таким образом шутить над Алексеем Паниным, поэтому это определенно слова поддержки. Другие же отмечают, зная скандальный и неоднозначный имидж артиста, вполне возможно, что это именно шутка, ведь он постоянно позволяет себе подобные комментарии в адрес коллег по шоу-бизнесу.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:48

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