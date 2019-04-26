Одновитковую схему сближения с МКС могут реализовать уже в 2021 году





Согласно предварительным расчётам, это позволит оказаться возле МКС уже спустя 2 часа после старта с космодрома. Таким образом, данная схема позволит сократить время пребывания астронавта в маленьком объёме корабля. Помимо этого, одновитковая схема приведёт к более быстрой доставке на станцию разных биоматериалов для осуществления научных исследований, уточнили разработчики.Запуски аппаратов с площадок космодрома Восточный при одновитковой схеме будут производиться без предварительного изменения орбиты Международной Космической Станции, также эти пуски могут стать ежедневными, подытожили эксперты.