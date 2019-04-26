Одновитковую схему сближения с МКС могут реализовать уже в 2021 году
Специалисты корпорации «Энергия» создали метод по сближению космических аппаратов с МКС всего за 1 виток вокруг Земли. Чтобы полностью реализовать данную схему, потребуется не менее 2-3 лет.
Согласно предварительным расчётам, это позволит оказаться возле МКС уже спустя 2 часа после старта с космодрома. Таким образом, данная схема позволит сократить время пребывания астронавта в маленьком объёме корабля. Помимо этого, одновитковая схема приведёт к более быстрой доставке на станцию разных биоматериалов для осуществления научных исследований, уточнили разработчики.
Запуски аппаратов с площадок космодрома Восточный при одновитковой схеме будут производиться без предварительного изменения орбиты Международной Космической Станции, также эти пуски могут стать ежедневными, подытожили эксперты.
Согласно предварительным расчётам, это позволит оказаться возле МКС уже спустя 2 часа после старта с космодрома. Таким образом, данная схема позволит сократить время пребывания астронавта в маленьком объёме корабля. Помимо этого, одновитковая схема приведёт к более быстрой доставке на станцию разных биоматериалов для осуществления научных исследований, уточнили разработчики.
Запуски аппаратов с площадок космодрома Восточный при одновитковой схеме будут производиться без предварительного изменения орбиты Международной Космической Станции, также эти пуски могут стать ежедневными, подытожили эксперты.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:52