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Mail.Ru запустит сервис реставрации старых фотографий к 9 мая

К годовщине праздника Великой Победы, 9 мая, компания Mail.Ru Group запустит сервис для реставрации старых фотографий. Пользоваться ресурсом можно совершенно бесплатно.
Mail.Ru запустит сервис реставрации старых фотографий к 9 мая

Программа позволяет восстановить фотографию даже из частей, убрать дефекты, которые появились со временем и даже раскрасить снимок. Для того, чтобы использовать этот сервис, необходимо загрузить отсканированную фотографию. После восстановления можно добавить полученное изображение на сайт, посвященный «Бессмертному полку» и распечатать фотографию, чтобы принять участие в акции.

Сервис основан на технологии интеллектуальной нейросети. В память загружается большое число фотографий того времени, машина анализирует их, запоминая внешний вид объектов, которые там встречаются. Далее программа может сама идентифицировать недостающие фрагменты и достраивать изображения, дополняя недостающими деталями.

Этот сервис станет полезным для миллионов людей, желающих сохранить и восстановить свои архивные фотографии. Также это поможет передать ценный опыт последующим поколениям.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:41

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