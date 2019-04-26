Mail.Ru запустит сервис реставрации старых фотографий к 9 мая





Программа позволяет восстановить фотографию даже из частей, убрать дефекты, которые появились со временем и даже раскрасить снимок. Для того, чтобы использовать этот сервис, необходимо загрузить отсканированную фотографию. После восстановления можно добавить полученное изображение на сайт, посвященный «Бессмертному полку» и распечатать фотографию, чтобы принять участие в акции.Сервис основан на технологии интеллектуальной нейросети. В память загружается большое число фотографий того времени, машина анализирует их, запоминая внешний вид объектов, которые там встречаются. Далее программа может сама идентифицировать недостающие фрагменты и достраивать изображения, дополняя недостающими деталями.Этот сервис станет полезным для миллионов людей, желающих сохранить и восстановить свои архивные фотографии. Также это поможет передать ценный опыт последующим поколениям.