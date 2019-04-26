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Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее гениальной и преданной актрисой

Коллеги Элины Быстрицкой Вера Васильева и Лариса Лужина поделились своим мнением об ушедшей артистке. По их словам, она была по-настоящему гениальной актрисой, всегда преданной зрителям и профессии.
Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее гениальной и преданной актрисой

Артистка Вера Васильева постоянно любовалась красотой своей коллеги Элины Быстрицкой. Отдельно она отметила профессионализм и отдачу актрисы на сцене, ведь ее нельзя было спутать ни с кем. Вера Васильева рассказала: если бы ей потребовалось описать ушедшую знаменитость, то ей бы хватило двух слов: «Настоящая актриса».

Лариса Лужина оказалась не менее щедрой на похвалу в адрес Элины Быстрицкой. Артистка назвала ушедшую актрису «одной из лучших» и «просто гениальной». Она рассказала про отношение звезды к своим поклонникам. По словам Ларисы Лужиной, артистка всегда была готова пообщаться с фанатами и не жалела на это времени. Подобное уважение сохранялось и на сцене, где она была готова выложиться на все 100% ради того, чтобы собравшиеся на спектакль поклонники остались довольными.

Напомним, 26 апреля на 92-м году жизни умерла известная советская и российская актриса Элина Быстрицкая. Причиной смерти заслуженной артистки стала продолжительная болезнь, а в последние мгновения за ее жизни боролись медики, она находилась в реанимации. Прощание со знаменитостью пройдет 29 апреля в Малом театре.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:28

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