Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее гениальной и преданной актрисой





Артистка Вера Васильева постоянно любовалась красотой своей коллеги Элины Быстрицкой. Отдельно она отметила профессионализм и отдачу актрисы на сцене, ведь ее нельзя было спутать ни с кем. Вера Васильева рассказала: если бы ей потребовалось описать ушедшую знаменитость, то ей бы хватило двух слов: «Настоящая актриса».Лариса Лужина оказалась не менее щедрой на похвалу в адрес Элины Быстрицкой. Артистка назвала ушедшую актрису «одной из лучших» и «просто гениальной». Она рассказала про отношение звезды к своим поклонникам. По словам Ларисы Лужиной, артистка всегда была готова пообщаться с фанатами и не жалела на это времени. Подобное уважение сохранялось и на сцене, где она была готова выложиться на все 100% ради того, чтобы собравшиеся на спектакль поклонники остались довольными.Напомним, 26 апреля на 92-м году жизни умерла известная советская и российская актриса Элина Быстрицкая. Причиной смерти заслуженной артистки стала продолжительная болезнь, а в последние мгновения за ее жизни боролись медики, она находилась в реанимации. Прощание со знаменитостью пройдет 29 апреля в Малом театре.