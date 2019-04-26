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Ученые: Творческие порывы у людей не зависят от возраста
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Ученые: Творческие порывы у людей не зависят от возраста

Ученые из Университета штата Огайо доказали, что творческие порывы у людей не зависят от возраста. Эксперты отметили, что существует два разных жизненных цикла творчества: один встречается у некоторых людей в начале их карьеры, а другой - чаще в последующие годы.
Ученые: Творческие порывы у людей не зависят от возраста

В новом исследовании американских ученых было доказано, что ранний пик творчества может встречаться у 20-летних граждан, а более поздний - в 50 лет. Исследование учитывает другие работы ученых, которые нашли похожие закономерности в искусстве и других науках. В изучении значится, что лауреаты Нобелевской премии, выполнившие свою революционную работу в начале своей карьеры, как правило, были “концептуальными” новаторами. Такие люди мыслят нестандартно, бросая вызов общепринятому мнению и неожиданно приходят с новыми идеями. “Концептуальные новаторы” достигают пика в начале своей карьеры, прежде чем они погружаются в уже принятые теории в выбранной области.

“Экспериментальные” новаторы накапливают знания в своей карьере и находят новые способы анализа, интерпретации и синтеза этой информации в инновационных способах понимания. Длительные периоды проб и ошибок, необходимые для важных экспериментальных свершений, заставляют их делать прорыв в карьере в поздние годы. Исследование показывает, что креативность не является продуктом научной сферы, а показывает подход человека к работе.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15

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