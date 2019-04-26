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Половина россиян не знают, зачем празднуют Пасху

Половина россиян не смогли ответить не вопрос, зачем православные верующие празднуют Пасху. Об этом стало известно благодаря опросу ВЦИОМ, проводившемуся с помощью телефонных звонков, в котором приняли участие 1,6 тысячи респондентов.
Половина россиян не знают, зачем празднуют Пасху

Из всех опрошенных лишь 50% знают о том, что празднование Пасхи приурочено к воскрешению Христа. Почти треть опрошенных, 512 человек (32%), не смогли ответить на поставленный вопрос, они предпочли отказаться от него. 96 (6%) человек считают Пасху Днем рождения Иисуса Христа, а 64 россиянина посчитали данную дату просто великим христианским праздником, или, возможно, днем поминания усопших. 48 (3%) опрошенных людей уверены, что Пасха – это празднование окончания Великого поста.

Данный опрос проводился «ВЦИОМ-Спутник» 24 апреля 2019 года. Респондентами стали россияне старше 18 лет, отобранные случайным образом. Для этого использовалась всероссийская база мобильных и домашних телефонов, опрос происходил посредством телефонных звонков. Всего было опрошено 1,6 тысячи жителей России.

Напомним, в эти предпраздничные дни проводился и другой опрос относительно Пасхи. Согласно ему, 48% россиян собираются самостоятельно готовить куличи, что на 11% меньше результатов прошлого года. 21% респондентов планируют освятить пасхальные угощения в церкви, 44% отправятся праздновать в гости, а 18% не будут отмечать Пасху в этом году.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:16

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