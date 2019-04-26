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Ученые обнаружили метод борьбы с перееданием

Ученые из Университета Северной Каролины провели серию экспериментов с мышами на предмет ингибирования одного из видов белка. Исследование показало, что данное вещество стимулирует удовольствие при избытке высококалорийной еды.
Ученые обнаружили метод борьбы с перееданием

Предметом более ранних работ ученых в этой сфере были гены, которые отвечают за контроль веса, аппетита и других факторов, связанных с принятием пищи. Удалось установить, что есть разница между генами людей худощавого телосложения и тех, кто склонен к полноте.

В этот раз экспериментальную работу провели с лабораторными мышами, чтобы отследить реакцию мозга на потребление пищи. Ученым удалось выделить молекулу, которая вырабатывается после еды и затем распространяется по нервным путям во время приема разной по калорийности пищи. Было отмечено, что путь этот проходит по разным каналам. И при приеме более сытной еды молекула движется рядом с областью, которая отвечает за обработку эмоций.

Ученые произвели химикогенетическое торможение этих клеток и отметили изменение в поведении грызунов. Животные перестали переедать и, как следствие, у них нормализовалась масса тела. Этот метод впоследствии планируют адаптировать и применить к людям, страдающим подобной проблемой.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:32

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