Ученые обнаружили метод борьбы с перееданием





Предметом более ранних работ ученых в этой сфере были гены, которые отвечают за контроль веса, аппетита и других факторов, связанных с принятием пищи. Удалось установить, что есть разница между генами людей худощавого телосложения и тех, кто склонен к полноте.В этот раз экспериментальную работу провели с лабораторными мышами, чтобы отследить реакцию мозга на потребление пищи. Ученым удалось выделить молекулу, которая вырабатывается после еды и затем распространяется по нервным путям во время приема разной по калорийности пищи. Было отмечено, что путь этот проходит по разным каналам. И при приеме более сытной еды молекула движется рядом с областью, которая отвечает за обработку эмоций.Ученые произвели химикогенетическое торможение этих клеток и отметили изменение в поведении грызунов. Животные перестали переедать и, как следствие, у них нормализовалась масса тела. Этот метод впоследствии планируют адаптировать и применить к людям, страдающим подобной проблемой.