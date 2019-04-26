АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Творческие порывы у людей не зависят от возраста
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой припомнили ее прошлое после конфликта с Ольгой Рапунцель

Телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой припомнили ее скандальное прошлое после конфликта с «брендом» проекта Ольгой Рапунцель. По мнению телезрителей, блондинке следует хорошо думать перед тем, как напоминать молодой матери о ее работе в чате для взрослых.

Ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой припомнили ее прошлое после конфликта с Ольгой Рапунцель

Рапунцель никогда не скрывала того, что ранее зарабатывала себе на жизнь весьма «грязным» способом. А вот Ефременковой долгое время удавалось это скрывать. Впрочем, и о ее прошлом вскоре все узнали, ведь, как известно, на телестройке «Дом-2» рано или поздно все тайное становится явным. И, если первой до сих пор припоминают ее род занятий, то второй довольно быстро удалось «отмыться» от ошибок юности.

Как бы то ни было, но на днях Юлии все-таки «досталось» от телезрителей. После недавнего скандала Ефременковой с Рапунцель фанаты последней буквально восстали и поспешили высказать ведущей реалити-шоу «Дом-2» все, что они про нее думают.

Ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой припомнили ее прошлое после конфликта с Ольгой Рапунцель

По словам поклонников «брендового» семейства Рапунцель и Дмитренко, крайне несправедливо, что длинноволосой красавице по-прежнему напоминают о ее прошлой работе. А вот Юлию, которая в свое время «запятнала свое имя» не меньше, никто не трогает.

Сейчас Ефременковой поступает большое количество нелицеприятных комментариев и сообщений, в которых поклонники Рапунцель напоминают ей о том, что она ничем не отличается от Ольги. К слову, в Сети ходят слухи, что именно из-за прошлого Юлии продюсеры «Дома-2» не хотят продлевать с ней контракт.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Половина россиян не знают, зачем
Эксперты рассказали, за какой помощью
Алексей Воробьев покинул кресло жюри
Планшеты Apple iPad получат поддержку
Иван Ургант и Равшана Куркова провели
Оттенок кожи может предупредить о
Майли Сайрус заявила о своей
Samsung заставила iFixit удалить
Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее
Ford объявил о распродаже аксессуаров и
Роман Капаклы начал уделять спорту
Похолодание в Москве на следующей
Ученые: Творческие порывы у людей не
Екатерина Вуличенко призналась дочери
Apple Watch продолжили работать после 6
Эксперты рассказали о пользе ежедневных
Ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой
Кристина Асмус отвела 5-летнюю дочь на
Научившаяся пользоваться Instagram
Кит Харрингтон устроил экскурсию по
Астрономы обнаружили новую
Влад Кадони начал флиртовать с Ириной
Алла Довлатова поделилась опытом
Эксперты составили ТОП-5 самых лучших
Певица Слава пристыдила Ксению Собчак
Анна Брянская выбила дверь в комнату,
Ученые рассказали о причине
Звезды поздравили дизайнера Игоря
Дзюба показал себя в образе бога Тора
Дарья Пынзарь показала себя на видео
Просмотреть все новости