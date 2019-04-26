Ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой припомнили ее прошлое после конфликта с Ольгой Рапунцель
Телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой припомнили ее скандальное прошлое после конфликта с «брендом» проекта Ольгой Рапунцель. По мнению телезрителей, блондинке следует хорошо думать перед тем, как напоминать молодой матери о ее работе в чате для взрослых.
Рапунцель никогда не скрывала того, что ранее зарабатывала себе на жизнь весьма «грязным» способом. А вот Ефременковой долгое время удавалось это скрывать. Впрочем, и о ее прошлом вскоре все узнали, ведь, как известно, на телестройке «Дом-2» рано или поздно все тайное становится явным. И, если первой до сих пор припоминают ее род занятий, то второй довольно быстро удалось «отмыться» от ошибок юности.
Как бы то ни было, но на днях Юлии все-таки «досталось» от телезрителей. После недавнего скандала Ефременковой с Рапунцель фанаты последней буквально восстали и поспешили высказать ведущей реалити-шоу «Дом-2» все, что они про нее думают.
По словам поклонников «брендового» семейства Рапунцель и Дмитренко, крайне несправедливо, что длинноволосой красавице по-прежнему напоминают о ее прошлой работе. А вот Юлию, которая в свое время «запятнала свое имя» не меньше, никто не трогает.
Сейчас Ефременковой поступает большое количество нелицеприятных комментариев и сообщений, в которых поклонники Рапунцель напоминают ей о том, что она ничем не отличается от Ольги. К слову, в Сети ходят слухи, что именно из-за прошлого Юлии продюсеры «Дома-2» не хотят продлевать с ней контракт.
Рапунцель никогда не скрывала того, что ранее зарабатывала себе на жизнь весьма «грязным» способом. А вот Ефременковой долгое время удавалось это скрывать. Впрочем, и о ее прошлом вскоре все узнали, ведь, как известно, на телестройке «Дом-2» рано или поздно все тайное становится явным. И, если первой до сих пор припоминают ее род занятий, то второй довольно быстро удалось «отмыться» от ошибок юности.
Как бы то ни было, но на днях Юлии все-таки «досталось» от телезрителей. После недавнего скандала Ефременковой с Рапунцель фанаты последней буквально восстали и поспешили высказать ведущей реалити-шоу «Дом-2» все, что они про нее думают.
По словам поклонников «брендового» семейства Рапунцель и Дмитренко, крайне несправедливо, что длинноволосой красавице по-прежнему напоминают о ее прошлой работе. А вот Юлию, которая в свое время «запятнала свое имя» не меньше, никто не трогает.
Сейчас Ефременковой поступает большое количество нелицеприятных комментариев и сообщений, в которых поклонники Рапунцель напоминают ей о том, что она ничем не отличается от Ольги. К слову, в Сети ходят слухи, что именно из-за прошлого Юлии продюсеры «Дома-2» не хотят продлевать с ней контракт.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03