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Иван Ургант и Равшана Куркова провели прямой эфир с подписчикам актрисы

Телеведущий Иван Ургант и актриса Равшана Куркова необычным образом порадовали подписчиков последней. Во время передачи «Вечерний Ургант» они позвонили двум поклонникам звезды и поговорили с ними, отвечая на интересующие вопросы.
Иван Ургант и Равшана Куркова провели прямой эфир с подписчикам актрисы

Об этом стало известно из Instagram Равшаны Курковой. В «Историях» актрисы можно увидеть небольшие отрывки шоу «Вечерний Ургант», участницей которого звезда стала совсем недавно. Сначала оператор зашел в гримерку артистки и узнал о ее состоянии, звезда отметила, что немного волнуется. Во время самого общения с Иваном Ургантом актриса рассказала о своих подписчиках в Instagram. По словам знаменитости, ее поклонники самые воспитанные и терпимые, поэтому под публикациями редко можно встретить негативные и оскорбительные комментарии. Сама звезда регулярно общается с фанатами, делится своими взглядами и новостями.

Услышав подобное, Иван Ургант предложил Равшане Курковой связаться со случайным подписчиком и пообщаться с ним лично. Первой счастливицей оказалась девушка из Казани, во время эфира ехавшая домой в автобусе. Она не поверила своему счастью и поинтересовалась у актрисы ее секретами красоты. Звезда отметила: «Не есть на ночь, заниматься любимым делом и окружать себя классными людьми.»

Вторым счастливчиком оказался житель Москвы Максим. Он подписан на блог Равшаны Курковой уже несколько лет и считает ее своей любимой актрисой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:46

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