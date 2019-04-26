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Майли Сайрус заявила о своей одержимости мужем Лиамом Хемсвортом

Американская певица Майли Сайрус нередко ведет себя вызывающе рядом со звездным супругом Лиамом Хемсвортом. На своей странице в сети Instagram в режиме Stories артистка призналась, что буквально одержима мужем.
Майли Сайрус заявила о своей одержимости мужем Лиамом Хемсвортом

На недавней премьере заключительного эпизода “Мстителей” присутствовали Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Во время фотосессии певица совершила вызывающий, по мнению публики, жест, лизнув пиджак своего мужа. Как известно, пара тайно обвенчалась в 2018 году, и с тех пор на странице певицы в сети Instagram часто появляются публикации, посвященные Лиаму Хемсворту. Звезда откровенно пишет о своих чувствах к супругу, а накануне призналась, что одержима им. Она рассказала поклонникам, что постоянно испытывает нечто к актеру, но в последнее время эта привязанность усилилась.

В одном из своих интервью Майли Сайрус отметила, что главным для пары является влюбленность на духовном уровне. Отношения с Лиамом Хемсвортом у певицы продолжаются с 2009 года, но в 2013 году пара расставалась на некоторое время.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:36

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