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Роман Капаклы начал уделять спорту больше времени, чем Марине Африкантовой

20-летний участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы перестал уделять время своей невесте Марине Африкантовой. По мнению многочисленных поклонников телестройки, на данный момент парню куда важнее спорт и его соревнования в конкурсах по бодибилдингу, чем отношения с 31-летней возлюбленной.

Роман Капаклы начал уделять спорту больше времени, чем Марине Африкантовой

Не секрет, что сейчас Африкантова и Капаклы принимают участие в новом реалити-шоу под названием «Спаси свою любовь». И если раньше телезрители не понимали, зачем Марину и Романа «перебросили» на этот проект, то сейчас фанаты заметили, что у парочки все-таки есть проблемы.

Отметим, что после переезда на новую съемочную площадку Марина очень изменилась. Сначала зрители предполагали, что все дело в том, с кем Африкантовой приходится жить под одной крышей, ведь, как известно, участникам «Спаси свою любовь» запрещено ходить в общий дом «Дома-2», а именно там у блондинки остались близкие приятельницы.

Роман Капаклы начал уделять спорту больше времени, чем Марине Африкантовой

Впрочем, сейчас, узнав о том, что Роман начал активно заниматься спортом и готовится к очередным соревнованиям по бодибилдингу, стало понятно, почему Марина постоянно ходит без настроения. Капаклы все свободное время проводит в спортзале, а ведь раньше то и дело спешил удивить и порадовать свою избранницу.

К слову, поклонники «Дома-2» также обратили внимание на то, что Африкантова стала «провокатором» на новом проекте и именно с ее подачи на площадке разгораются очередные конфликты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:22

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