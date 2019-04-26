Роман Капаклы начал уделять спорту больше времени, чем Марине Африкантовой

Не секрет, что сейчас Африкантова и Капаклы принимают участие в новом реалити-шоу под названием «Спаси свою любовь». И если раньше телезрители не понимали, зачем Марину и Романа «перебросили» на этот проект, то сейчас фанаты заметили, что у парочки все-таки есть проблемы.Отметим, что после переезда на новую съемочную площадку Марина очень изменилась. Сначала зрители предполагали, что все дело в том, с кем Африкантовой приходится жить под одной крышей, ведь, как известно, участникам «Спаси свою любовь» запрещено ходить в общий дом «Дома-2», а именно там у блондинки остались близкие приятельницы.Впрочем, сейчас, узнав о том, что Роман начал активно заниматься спортом и готовится к очередным соревнованиям по бодибилдингу, стало понятно, почему Марина постоянно ходит без настроения. Капаклы все свободное время проводит в спортзале, а ведь раньше то и дело спешил удивить и порадовать свою избранницу.К слову, поклонники «Дома-2» также обратили внимание на то, что Африкантова стала «провокатором» на новом проекте и именно с ее подачи на площадке разгораются очередные конфликты.