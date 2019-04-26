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Эксперты рассказали, за какой помощью чаще всего обращаются водители на дорогах

Аналитики выяснили, что российские автовладельцы чаще всего обращаются за помощью на дороге, если у их транспортного средства обнаруживаются проблемы с аккумулятором или колесом. Специалисты сервиса «Яндекс.Деньги» учитывали статистику за прошлый год и первый квартал нынешнего.
Эксперты рассказали, за какой помощью чаще всего обращаются водители на дорогах

Как оказалось, чуть более 40% обращений в сервисе приходятся на техническую помощь. Во многих случаях водители жалуются на севший аккумулятор, проколотое колесо, проблему с застрявшей машиной (особенно в зимний период). Около 33% заявок связаны с эвакуацией транспортного средства. Примечательно, что речь шла не о местах ДТП, а о случаях, когда автовладельцы не могли завести машину, или же происходили мелкие неполадки вроде протечки масла.

Почти 15% пользователей обратились за юридической консультацией, еще 11% попросили помощи в подвозе топлива или просили техническую консультацию. Чаще всего в сервис поступали заявления от владельцев Volkswagen, Nissan и отечественной Lada.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:10

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