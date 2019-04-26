Эксперты рассказали, за какой помощью чаще всего обращаются водители на дорогах





Как оказалось, чуть более 40% обращений в сервисе приходятся на техническую помощь. Во многих случаях водители жалуются на севший аккумулятор, проколотое колесо, проблему с застрявшей машиной (особенно в зимний период). Около 33% заявок связаны с эвакуацией транспортного средства. Примечательно, что речь шла не о местах ДТП, а о случаях, когда автовладельцы не могли завести машину, или же происходили мелкие неполадки вроде протечки масла.Почти 15% пользователей обратились за юридической консультацией, еще 11% попросили помощи в подвозе топлива или просили техническую консультацию. Чаще всего в сервис поступали заявления от владельцев Volkswagen, Nissan и отечественной Lada.