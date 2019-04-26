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Планшеты Apple iPad получат поддержку 5G только в 2021 году

Планшеты Apple iPad получат поддержку сетей нового поколения 5G только в 2021 году. Для гаджетов 2020 модельного года у «яблочной» компании приготовлена другая важная новинка – жидкокристаллическая плата LCP.
Планшеты Apple iPad получат поддержку 5G только в 2021 году

Обо всем этом рассказал известный и уважаемый аналитик Мин-Чи Куо, часто рассказывающий общественности разные подробности предстоящих новинок. По его словам, Apple iPad получит поддержку сетей нового поколения 5G только в 2021 году, разработку соответствующего модема «яблочные» специалисты уже ведут вместе с коллегами из Qualcomm. В настоящий момент известно, что данные нововведения коснутся модели iPad Pro 2021, а на счет остальных - пока неизвестно.

При этом компания Apple готовит своим покупателям сюрприз уже в следующем году. iPad 2020 получит новую жидкокристаллическую плату на основе полимера, она имеет название LCP Soft Board. Такая технология позволит делать данную комплектующую более гибкой и менее подверженной повреждениям вследствие изменения формы. Конкретно в новом планшете от Apple ее хотят использовать для подключения более мощной антенны, позволяющей улучшить качество соединения с сетью.

Аналитик также рассказал о том, что iPad 2020 будет иметь дизайн, аналогичный прошлому поколению устройства. Основные изменения касаются технических и аппаратных решений. Все они неизвестны даже ему, поэтому он предложил фанатам Apple подождать анонса новинок.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:51

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