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Оттенок кожи может предупредить о серьезных болезнях

Изменение оттенка кожи может указывать на возникновение каких-либо заболеваний в организме. Медики призывают тщательнее следить за ее состоянием, чтобы иметь возможность вовремя обратиться к врачу при возникновении проблем.
Оттенок кожи может предупредить о серьезных болезнях

Медики выяснили, что существует прямая связь между здоровьем организма и состоянием кожных покровов. Цвет, наличие каких-либо пораженных участков, шелушение и многие другие нездоровые проявления – все это может указывать на отклонения в здоровье внутренних органов.

Тусклая, серая кожа может свидетельствовать о хроническом стрессовом состоянии, бессоннице, патологической усталости. Если оттенок кожи стал более смуглый – следует проверить надпочечники, а бледность говорит о проблемах сердца, легких или щитовидной железы.

Одним из симптомов гипертонии является покраснение кожных покровов, но также этот признак может проявиться при избыточной выработке эритроцитов и других патологиях сердечно-сосудистой системы. Синюшность кожных покровов свидетельствует о недостаточном притоке крови, что также говорит о том, что не стоит затягивать с визитом к кардиологу.

Желтушность кожи проявляется при заболеваниях печени, желчного пузыря и его протоков. Также при такой симптоматике рекомендуется проверить селезенку и поджелудочную железу.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:40

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