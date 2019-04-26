Оттенок кожи может предупредить о серьезных болезнях





Медики выяснили, что существует прямая связь между здоровьем организма и состоянием кожных покровов. Цвет, наличие каких-либо пораженных участков, шелушение и многие другие нездоровые проявления – все это может указывать на отклонения в здоровье внутренних органов.Тусклая, серая кожа может свидетельствовать о хроническом стрессовом состоянии, бессоннице, патологической усталости. Если оттенок кожи стал более смуглый – следует проверить надпочечники, а бледность говорит о проблемах сердца, легких или щитовидной железы.Одним из симптомов гипертонии является покраснение кожных покровов, но также этот признак может проявиться при избыточной выработке эритроцитов и других патологиях сердечно-сосудистой системы. Синюшность кожных покровов свидетельствует о недостаточном притоке крови, что также говорит о том, что не стоит затягивать с визитом к кардиологу.Желтушность кожи проявляется при заболеваниях печени, желчного пузыря и его протоков. Также при такой симптоматике рекомендуется проверить селезенку и поджелудочную железу.