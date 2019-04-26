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Samsung заставила iFixit удалить материал с разборкой смартфона Galaxy Fold

По просьбе представителей компании Samsung издание iFixit удалило публикацию о разборке смартфона Galaxy Fold. На данный момент производитель работает над устранением ряда дефектов аппарата.
Samsung заставила iFixit удалить материал с разборкой смартфона Galaxy Fold

Накануне Galaxy Fold, как планировалось, должен был поступить в продажу на территории США, но производитель решил отправить его на доработку из-за ряда дефектов. Последние обнаружились в тестовых образцах аппарата, над которым в настоящее время работают разработчики. В это время эксперты издания iFixit обнародовали на своем портале описание процесса разборки смартфона, а также собственные выводы относительно причины поломки. Однако накануне публикацию удалили с просторов сайта после официальной просьбы Samsung.

Оказалось, что образец смартфона был предоставлен изданию третьей стороной, поэтому в iFixit выполнили просьбу разработчика. При этом ресурс обещал вернуть статью о разборке новинки, как только она появится в розничных магазинах. Эксперты ожидают, что в доработанную версию Galaxy Fold будут внесены серьезные изменения.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:31

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