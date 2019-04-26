АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Творческие порывы у людей не зависят от возраста
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис своих авто

Автопроизводитель Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервисное обслуживание. Данные предложения касаются всех легковых и легких коммерческих моделей, представленных данным брендом на рынке России.
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис своих авто

Распродажа аксессуаров и снижение цен на сервис автомобилей Ford связаны с полным прекращением производства машин данного бренда в России. Водителям предложат значительные скидки на проверку и чистку кондиционера, а также на замену масла. Аксессуары, отправленные на распродажу, принадлежат не только самой фирме, но и другим известным мировым брендам - Pirelli, Continental, Michelin. Автолюбителям предложат набор щеток стеклоочистителей за цену от 1690 рублей, стальную защиту картера и КПП от 2660 рублей, летние шины от 3480 рублей, а легкосплавные колесные диски от 7000 рублей. Оригинальные аксессуары от Ford обойдутся покупателю чуть дороже представленных выше ценников. Все эти предложения действуют только для легковых и легких коммерческий моделей бренда.
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис своих авто

Напомним, в начале 2019 года стало известно о том, что американский автопроизводитель Ford полностью прекратит сборку своих автомобилей на территории России в конце июня. В настоящий момент на территории РФ работает 3 завода этого бренда: во Всеволожске (Focus и Mondeo), в Набережных Челнах (Fiesta и EcoSport) и в Елабуге (Transit, Explorer, Kuga и Tourneo). Ранее стало известно, что другой американский производитель, General Motors, тоже покидает Россию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Половина россиян не знают, зачем
Эксперты рассказали, за какой помощью
Алексей Воробьев покинул кресло жюри
Планшеты Apple iPad получат поддержку
Иван Ургант и Равшана Куркова провели
Оттенок кожи может предупредить о
Майли Сайрус заявила о своей
Samsung заставила iFixit удалить
Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее
Ford объявил о распродаже аксессуаров и
Роман Капаклы начал уделять спорту
Похолодание в Москве на следующей
Ученые: Творческие порывы у людей не
Екатерина Вуличенко призналась дочери
Apple Watch продолжили работать после 6
Эксперты рассказали о пользе ежедневных
Ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой
Кристина Асмус отвела 5-летнюю дочь на
Научившаяся пользоваться Instagram
Кит Харрингтон устроил экскурсию по
Астрономы обнаружили новую
Влад Кадони начал флиртовать с Ириной
Алла Довлатова поделилась опытом
Эксперты составили ТОП-5 самых лучших
Певица Слава пристыдила Ксению Собчак
Анна Брянская выбила дверь в комнату,
Ученые рассказали о причине
Звезды поздравили дизайнера Игоря
Дзюба показал себя в образе бога Тора
Дарья Пынзарь показала себя на видео
Просмотреть все новости