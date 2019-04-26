Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис своих авто





Распродажа аксессуаров и снижение цен на сервис автомобилей Ford связаны с полным прекращением производства машин данного бренда в России. Водителям предложат значительные скидки на проверку и чистку кондиционера, а также на замену масла. Аксессуары, отправленные на распродажу, принадлежат не только самой фирме, но и другим известным мировым брендам - Pirelli, Continental, Michelin. Автолюбителям предложат набор щеток стеклоочистителей за цену от 1690 рублей, стальную защиту картера и КПП от 2660 рублей, летние шины от 3480 рублей, а легкосплавные колесные диски от 7000 рублей. Оригинальные аксессуары от Ford обойдутся покупателю чуть дороже представленных выше ценников. Все эти предложения действуют только для легковых и легких коммерческий моделей бренда.Напомним, в начале 2019 года стало известно о том, что американский автопроизводитель Ford полностью прекратит сборку своих автомобилей на территории России в конце июня. В настоящий момент на территории РФ работает 3 завода этого бренда: во Всеволожске (Focus и Mondeo), в Набережных Челнах (Fiesta и EcoSport) и в Елабуге (Transit, Explorer, Kuga и Tourneo). Ранее стало известно, что другой американский производитель, General Motors, тоже покидает Россию.