Влад Кадони начал флиртовать с Ириной Пинчук





Влад Кадони ранее уже пытался ответить взаимностью на влюблённость Ирины Пинчук, согласившись пойти с ней на свидание. В ходе романтической беседы ведущий понял, что она не та девушка, которая ему подойдёт и надеялся поскорее закончить их общение. Теперь же, заметили пользователи Сети, ведущий больше не скрывает своих чувств, ведь начал открыто флиртовать с Пинчук, которая только рада пококетничать с таким мужчиной.Несмотря на возможную искру между ними, фанаты Влада Кадони придерживаются мнения, что ведущий не станет вступать в связь с Ириной Пинчук, побывавшей в отношениях практически со всеми участниками телепроекта.