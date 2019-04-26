Влад Кадони начал флиртовать с Ириной Пинчук
Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони начал флиртовать с участницей Ириной Пинчук, которая ранее заявляла о своей симпатии к нему. Пользователи Сети считают, что экстрасенс тоже чувствует влечение к девушке, но дорожит своей репутацией, а потому старается держаться от неё на расстоянии.
Влад Кадони ранее уже пытался ответить взаимностью на влюблённость Ирины Пинчук, согласившись пойти с ней на свидание. В ходе романтической беседы ведущий понял, что она не та девушка, которая ему подойдёт и надеялся поскорее закончить их общение. Теперь же, заметили пользователи Сети, ведущий больше не скрывает своих чувств, ведь начал открыто флиртовать с Пинчук, которая только рада пококетничать с таким мужчиной.
Несмотря на возможную искру между ними, фанаты Влада Кадони придерживаются мнения, что ведущий не станет вступать в связь с Ириной Пинчук, побывавшей в отношениях практически со всеми участниками телепроекта.
Влад Кадони ранее уже пытался ответить взаимностью на влюблённость Ирины Пинчук, согласившись пойти с ней на свидание. В ходе романтической беседы ведущий понял, что она не та девушка, которая ему подойдёт и надеялся поскорее закончить их общение. Теперь же, заметили пользователи Сети, ведущий больше не скрывает своих чувств, ведь начал открыто флиртовать с Пинчук, которая только рада пококетничать с таким мужчиной.
Несмотря на возможную искру между ними, фанаты Влада Кадони придерживаются мнения, что ведущий не станет вступать в связь с Ириной Пинчук, побывавшей в отношениях практически со всеми участниками телепроекта.