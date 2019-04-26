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Екатерина Вуличенко призналась дочери Софии в любви

Известная актриса российского театра и кино Екатерина Вуличенко в День дочери решила признаться в любви своей наследнице Софии. Звезда порадовала и поклонников, опубликовав фото 12-летней девочки.
Екатерина Вуличенко призналась дочери Софии в любви

Актриса любит своих детей и очень ими гордится. В личном блоге знаменитости в Instagram часто можно встретить общие фото Вуличенко со старшей наследницей, родившейся в браке с Денисом Трифоновым. В декабре 2018 года уже после второго замужества с бизнесменом Маратом Гуданаевым артистка стала мамой во второй раз, родив сына.

В День дочери Екатерина Вуличенко не могла не обратиться к Софии с трогательными словами. Она опубликовала кадр, где дочь позирует во время необычной фотосессии. В комментарии звезда экранов призналась, что не знала о существовании такого праздника. «Как же сильно я тебя люблю, моя девочка… мамино счастье…» - обращается к Софии актриса. В завершение она поздравила всех дочерей и матерей с этим днем.

Поклонники восхитились снимком Софии, оставляя положительные отзывы в адрес девочки. Некоторые перепутали наследницу артистки с ней самой, так как они очень похожи: «Я подумала, это Вы на фото! Счастья Вам и дочурке», «Красавица, вся в маму».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:14

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