Екатерина Вуличенко призналась дочери Софии в любви

Актриса любит своих детей и очень ими гордится. В личном блоге знаменитости в Instagram часто можно встретить общие фото Вуличенко со старшей наследницей, родившейся в браке с Денисом Трифоновым. В декабре 2018 года уже после второго замужества с бизнесменом Маратом Гуданаевым артистка стала мамой во второй раз, родив сына.В День дочери Екатерина Вуличенко не могла не обратиться к Софии с трогательными словами. Она опубликовала кадр, где дочь позирует во время необычной фотосессии. В комментарии звезда экранов призналась, что не знала о существовании такого праздника. «Как же сильно я тебя люблю, моя девочка… мамино счастье…» - обращается к Софии актриса. В завершение она поздравила всех дочерей и матерей с этим днем.Поклонники восхитились снимком Софии, оставляя положительные отзывы в адрес девочки. Некоторые перепутали наследницу артистки с ней самой, так как они очень похожи: «Я подумала, это Вы на фото! Счастья Вам и дочурке», «Красавица, вся в маму».