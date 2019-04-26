Эксперты рассказали о пользе ежедневных поцелуев для здоровья





Медики советуют дарить поцелуи для излечения от мигреней, мышечных болей и ПМС. От спазмов помогают избавиться гормоны, которые высвобождаются во время такой стимуляции. Этот прием также действует при похудении, что позволяет снизить чувство голода и снять напряжение, которое человек предпочитает ослаблять перекусом. При поцелуе укрепляется иммунитет благодаря передаче бактерий, что позволит защищать организм с особой тщательностью.Поцелуи избавляют от стресса, а также защищают от болезней сердечно-сосудистой системы благодаря учащению пульса. Во время данной практики задействуется большое количество лицевых мышц, что позволяет бороться с морщинами и дряблостью кожи.