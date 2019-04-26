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Певица Слава пристыдила Ксению Собчак за провокации и оскорбление других звёзд

Известная певицы Слава пристыдила Ксению Собчак за провокации и оскорбление других звёзд в своих интервью. Так, артистку возмутило, что экс-супруга Максима Виторгана посмеялась над Ольгой Бузовой, выступающей в «захолустьях» - маленьких концертных залах.

Певица Слава пристыдила Ксению Собчак за провокации и оскорбление других звёзд


Ксения Собчак после своего интервью, взятого у Ольги Бузовой, дала понять, что ведущей «Дома-2» должно быть стыдно за выступления в слишком маленьких городах, где концертные залы не могут вместить достаточное количество зрителей. Сразу же на её слова отреагировала певица Слава, которая пристыдила Собчак за провокации и оскорбление других звёзд. Кроме того, она отметила, что таким образом журналистка унизила жителей тех самых городов, которые назвала «захолустьем».

Певица Слава пристыдила Ксению Собчак за провокации и оскорбление других звёзд


Слава убеждена, что Ксения Собчак умеет лишь много говорить о других, за чей счёт и создаёт себе имя. Поклонники певицы поддержали каждое её слово, заметив, что вскоре к скандальной ведущей на шоу мало кто захочет приходить из-за риска быть высмеянным на всю страну.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:18

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