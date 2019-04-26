Певица Слава пристыдила Ксению Собчак за провокации и оскорбление других звёзд





Ксения Собчак после своего интервью, взятого у Ольги Бузовой, дала понять, что ведущей «Дома-2» должно быть стыдно за выступления в слишком маленьких городах, где концертные залы не могут вместить достаточное количество зрителей. Сразу же на её слова отреагировала певица Слава, которая пристыдила Собчак за провокации и оскорбление других звёзд. Кроме того, она отметила, что таким образом журналистка унизила жителей тех самых городов, которые назвала «захолустьем».Слава убеждена, что Ксения Собчак умеет лишь много говорить о других, за чей счёт и создаёт себе имя. Поклонники певицы поддержали каждое её слово, заметив, что вскоре к скандальной ведущей на шоу мало кто захочет приходить из-за риска быть высмеянным на всю страну.