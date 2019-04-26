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Кристина Асмус отвела 5-летнюю дочь на маникюр

Кристина Асмус опубликовала в сети Instagram фото своей 5-летней дочери во время сеанса маникюра. Подписчики разделились на два лагеря: одни критикуют звезду за столь раннее приобщение ребенка ко взрослой жизни, другие не видят в этом ничего плохого.
Кристина Асмус отвела 5-летнюю дочь на маникюр

В Сети часто вспыхивают споры по поводу развлечений звезд с их детьми. Их часто критикуют за то, что малыши слишком рано погружаются во взрослую атмосферу и лишаются детства. Но есть и защитники подобного образа жизни знаменитостей. Они считают, что родителям виднее, чем заняться со своими детьми.

В этот раз спор развернулся на странице Кристины Асмус, которая выложила фото своей 5-летней дочери из салона красоты, где мастер делает девочке маникюр. Одни подписчики считают, что девочке рановато еще подвергать свои ногти таким процедурам: «Зачем так рано портить ребенку ногти», «Честно, перебор. Я думала, идеально воспитывают. Без всякого пафоса. А тут салон... простите»

Многие фолловеры приняли другую сторону: «Молодцы! Девочку нужно с детства приучать быть Девочкой», «Кристина учит малышку ухаживать и следить за собой. Ей же не наращивают ногти и не делают гель-лак, просто приучают к чистоплотности и повышают уверенность в себе. Я бы очень хотела быть такой же хорошей мамой, как ты!»



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:00

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